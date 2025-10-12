पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, कहा- महिला सम्मान तो दूर महिलाओं की सुरक्षा अत्यन्त ज़रूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati, former Chief Minister of Uttar Pradesh) ने राजधानी में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बयान देते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद और शर्मनाक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए एक्स पर लिखा कि यूपी सहित देश के कई राज्यों में महिला उत्पीड़न के साथ-साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बंथरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह कक्षा 11 की एक नाबालिग छात्रा टहलने गई थी। इस दौरान हरौनी पेट्रोल पंप के पास पांचव युवक ने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट। इसके आरोपी युवकों ने बारी-बारी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह आरोपियों से बचकर किशोरी घर पहुंची और परिजनों को मामले की जानकारी दी। आनन-फानन में परिजन किशोरी को लेकर बंथरा थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। मामले की गंभीरत को देखते हुए पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए भोजा और पांच आरोपियों ललित कश्यप, विशाल गुप्ता, राजेंद्र कश्यप उर्फ बाबू, मेराज और छोटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी।

कुछ घंटे बाद पुलिस ने हरौनी स्टेशन के पीछे चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार दो लोगों को रूकने के लिए कहा। इस बाईक सवार भागने लगे। पुलिस ने जब दोनों का पीछा किया तो, दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो एक बाइक सवार के पैर में गोली लग गई और बाईक सहित दोनों सड़क पर गिर पर। वहीं दूसरा युवक पैदल ही भागने लगा, जिसको पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि बाइक सवार ही सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी और इसी कारण पुलिस को देख कर भाग रहे थे। डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार करने वालों में 33 वर्षीय के ललित कश्यप के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। वहीं दूसरा आरोपी 20 वर्षीय मेराज को दौड़ाकर पकड़ा गया हैं मौके से पुलिस ने एक बाइक और एक देसी तमंचा भी बरामद किया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट

बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजधानी लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति-दुखद व शर्मनाक। यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में महिला उत्पीड़न के साथ-साथ दुष्कर्म व हत्या आदि की घटनायें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख़्त जरूरत। महिला सम्मान तो दूर महिलाओं की सुरक्षा पहले व अत्यन्त ज़रूरी।