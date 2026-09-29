  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने राजनीति के अखाड़े में उतरने का किया ऐलान, बोलीं- देश की आजादी के 80 सालों का हिसाब मागूंगी

पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने राजनीति के अखाड़े में उतरने का किया ऐलान, बोलीं- देश की आजादी के 80 सालों का हिसाब मागूंगी

Ex IAS officer Divya Mittal enters politics : यूपी कैडर की पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा छोड़ने के बाद अब राजनीति के अखाड़े में उतरने का फैसला कर लिया है। दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया है कि वो किसी अन्य राजनीति पार्टी में शामिल नहीं होंगी, बल्कि लोगों के साथ मिलकर जनता के मुद्दे पर सवाल पूछेंगी। इसके साथ ही उन्होंने एक नंबर जारी कर लोगों से अपने इस मुहीम में जुड़ने की अपील की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Ex IAS officer Divya Mittal enters politics : यूपी कैडर की पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा छोड़ने के बाद अब राजनीति के अखाड़े में उतरने का फैसला कर लिया है। दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया है कि वो किसी अन्य राजनीति पार्टी में शामिल नहीं होंगी, बल्कि लोगों के साथ मिलकर जनता के मुद्दे पर सवाल पूछेंगी। इसके साथ ही उन्होंने एक नंबर जारी कर लोगों से अपने इस मुहीम में जुड़ने की अपील की है।

पढ़ें :- IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा हुआ मंजूर, विधानसभा चुनाव में इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करके कहा, “अभी कुछ दिन पहले मैंने आईएएस से त्यागपत्र दिया और आपके मन में कई सवाल छोड़ दिये। कुछ दिनों तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि काम बड़ा था और मैं हौसला जुटा रही थी।” उन्होंने बताया कि वो आगे क्या करेंगी, किसके साथ जाएंगी और कहां से शुरुआत करेंगी? पूर्व आईएएस ने कहा कि अब वो राजनीति करेंगी। इस दौरान वो उन लोगों की आवाज बनेंगी, जिनकी वजह किसी सरकारी दफ्तर नहीं पहुंच पाती और पहुंच भी जाये तो सुनी जाती। उन्हें उन लोगों की तरफ से देश की आजादी के 80 सालों का हिसाब चाहिए।

करीब 9 मिनट के वीडियो संदेश में दिव्या मित्तल ने युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए जनता के मुद्दों को उठाने की बात कही। दिव्या ने खुलासा किया कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता ने उनके बारे में झूठी बातें फैलाई थी कि वह एक दूसरी पार्टी के नेता से मिली थी। इसका मकसद एक महिला जो सवाल पूछने निकली है उसे डरा दो। ये लोग अलग-अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को डरा देते हैं ताकि अच्छे लोग राजनीति में न आएं।

पूर्व आईएएस ने कहा कि वह डरने वाली नहीं है, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया था। उनके साथ मिलकर एक ऐसा मंच बनाएंगी जो ऐसे लोगों से डरेंगे नहीं। अगर डरेंगे तो देश के भविष्य के लिए। उन्होंने यह भी बताया कि यूपी उनके लिए सिर्फ एक कार्यस्थल नहीं रहा, वह एक अधिकारी के तौर पर यहां आई थीं, लेकिन यहां के लोगों ने उन्हें बेटी की तरह अपनाया। इसी वजह से वह अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी यूपी से करना चाहती हैं।

दिव्या मित्तल ने एक व्हाट्सअप्प नंबर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं वो 9198956957 कर सकते हैं। बता दें कि दिव्या मित्तल ने IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु से पढ़ाई की है। वह लंदन में नौकरी करती थीं लेकिन बाद में उन्होंने भारत लौटकर UPSC की तैयारी की और IAS बनीं थीं। हालांकि, 2013 बैच की यूपी कैडर की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया था।

दिव्या ने निजी कारणों, पारिवारिक प्राथमिकताओं और जीवन के नए लक्ष्यों का हवाला दिया था। केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और यह 15 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा था कि IAS की नौकरी उनके जीवन का सिर्फ एक चैप्टर है।

पढ़ें :- यूपी की चर्चित IAS दिव्या मित्तल ने 13 साल की सेवा को कहा अलविदा, तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर आम लोग हुए इस फैसले से हैरान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सुप्रीम कोर्ट CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार, एकतरफा फैसले लेने के हैं आरोप

सुप्रीम कोर्ट CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए...

पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने राजनीति के अखाड़े में उतरने का किया ऐलान, बोलीं- देश की आजादी के 80 सालों का हिसाब मागूंगी

पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने राजनीति के अखाड़े में उतरने का किया...

यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं, SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा और बाकी 727 नाम काट दिए गए: राहुल गांधी

यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं, SIR के बाद...

बहनजी का लिखित प्रेस नोट कहीं से भी लिखकर आया हो, लेकिन...चंद्रशेखर का बसपा सुप्रीमो मायावती पर पलटवार

बहनजी का लिखित प्रेस नोट कहीं से भी लिखकर आया हो, लेकिन...चंद्रशेखर...

उज्जैन शाही मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में समझौता, 3 फीट हिस्सा और दुकान हटाने पर बनी सहमति: सुबह पथराव और लाठीचार्ज हुआ था

उज्जैन शाही मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में समझौता, 3 फीट हिस्सा और...

यूपी अब नागरिक सीना तानकर और माफिया सिर झुकाकर चलता है, नए स्लोगन के साथ गिरगिट की तरह रंग बदल रही सपा : सीएम योगी

यूपी अब नागरिक सीना तानकर और माफिया सिर झुकाकर चलता है, नए...