VIDEO-पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का देवरिया जेल में आमरण अनशन जारी, हालत नाजुक, कांग्रेस बोली- सत्ता और सिस्टम है चुप

देवरिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Uttar Pradesh Congress State President Ajay Rai) ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Former IPS officer Amitabh Thakur) के समर्थन में शनिवार को बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) देवरिया जिला जेल (Deoria District Jail) में बंद हैं और 1 जनवरी 2026 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि गिरफ्तारी के समय की CCTV फुटेज और CDR मांग रहे हैं ताकि उनके साथ हुए पुलिसिया अपराध का सच सामने आ सके, लेकिन भाजपा सरकार (BJP Government) की पुलिस सबूत देने से इनकार कर रही है।
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में आमरण अनशन पर हैं।
वे पुलिस से CCTV और CDR मांग रहे हैं ताकि उनके साथ हुए पुलिसिया अपराध का सच सामने आ सके, लेकिन भाजपा सरकार की पुलिस सबूत देने से इनकार कर रही है।
उन्होंने कहा कि जो बाहुबली, कोडीन माफिया, अवैध खनन करने वाले और खुलेआम धमकियां देने वाले हैं, वे आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि एक ईमानदार पूर्व आईपीएस अधिकारी को 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद दर्ज एफआईआर के सहारे जेल में ठूंस दिया गया। जेल में भी उनके साथ बदसलूकी और उत्पीड़न जारी है, उनकी हालत बेहद नाज़ुक है और जान पर बन आई है, फिर भी सत्ता और सिस्टम चुप हैं।
अजय राय ने कहा कि यह भाजपा की डबल इंजन नहीं बल्कि डबल स्टैंडर्ड सरकार है, जो सच बोलने वालों को कुचलती है और अपराधियों को संरक्षण देती है। सत्ता का अमिताभ कोई भी हो सकता है, लेकिन इतिहास का अमिताभ वही होता है जो भ्रष्ट और जातिवादी व्यवस्था के सामने झुकता नहीं। कांग्रेस अमिताभ ठाकुर के साथ खड़ी है और इस अन्याय के ख़िलाफ़ हर मंच पर आवाज़ उठाती रहेगी।