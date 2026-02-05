  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने BLO पर धन उगाही का लगाया आरोप,जांच की मांग

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने BLO पर धन उगाही का लगाया आरोप,जांच की मांग

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने BLO पर धन उगाही का लगाया आरोप, जांच की मांग

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पूर्व विधायक नौतनवा अमन मणि त्रिपाठी ने गुरुवार को उप जिलाधिकारी नौतनवा को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा पुरैनिया, विकासखंड नौतनवा में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (BLO) पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पढ़ें :- 2017 से पहले सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े माफिया थे हावी....सीएम योगी का विपक्षी दल के नेताओं पर बड़ा हमला

शिकायत पत्र में पूर्व विधायक ने उल्लेख किया है कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि संबंधित BLO द्वारा कथित रूप से धन उगाही कर नेपाल के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। उन्होंने इस कृत्य को चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताते हुए तत्काल जांच कर मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है।

त्रिपाठी ने SDM से अनुरोध किया है कि मतदाता सूची में शामिल किए गए नेपाली नागरिकों के नामों को तुरंत निरस्त किया जाए तथा दोषी BLO के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मामले की शिकायत के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

पढ़ें :- UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पुलिस विभाग में किया बड़ा फेरबदल, 11 जिलों के SSP- SP बदले, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

2017 से पहले सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े माफिया थे हावी....सीएम योगी का विपक्षी दल के नेताओं पर बड़ा हमला

2017 से पहले सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़े माफिया थे...

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पुलिस विभाग में किया बड़ा फेरबदल, 11 जिलों के SSP- SP बदले, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पुलिस विभाग में किया बड़ा...

SIR में फ़ार्म 7 के दुरुपयोग को तुरंत रोका जाए और हर वोटर के मत देने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाए: अखिलेश यादव

SIR में फ़ार्म 7 के दुरुपयोग को तुरंत रोका जाए और हर...

Rinku-Priya Wedding Date : रिंकू और सपा सांसद प्रिया सरोज की जानें कब होगी शादी? भाई ने दिया बड़ा अपडेट

Rinku-Priya Wedding Date : रिंकू और सपा सांसद प्रिया सरोज की जानें...

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने BLO पर धन उगाही का लगाया आरोप,जांच की मांग

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने BLO पर धन उगाही का लगाया...

बजट सत्र में हंगामा जारी, नड्डा ने राहुल गांधी का नाम लिए बताया उन्हें अबोध बालक, खरगे का पलटवार, बोले- बीजेपी को तो मोदी जी ने बनाया बंधक

बजट सत्र में हंगामा जारी, नड्डा ने राहुल गांधी का नाम लिए...