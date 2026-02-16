Former Ukrainian Energy Minister German Galushchenko : देश छोड़कर भग रहे थे यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री, गालुशचेंको पर लगे ये आरोप

यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री जर्मन गालुशचेंको को हिरासत में लिया गया है। खबरों के अनुसार,भ्रष्टाचार विरोधी जांचकर्ताओं ने बताया कि यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री जर्मन गालुशचेंको को देश से बाहर निकलने की कोशिश करते समय राज्य की सीमा पर हिरासत में लिया गया था।नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन यानी NABU ने कहा कि उसके जासूसों ने रविवार को उन्हें स्टेट बॉर्डर पार करते समय रोका। यह गिरफ्तारी लंबे समय से चल रहे “मिडास” भ्रष्टाचार मामले के तहत की गई।

वहीं, मामले में फिलहाल, अधिकारियों ने अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है लेकिन यूक्रेनी मीडिया ने पकड़े गए व्यक्ति की पहचान यूक्रेन के पूर्व मंत्री के रूप में की है।

स्थानीय मीडिया द्वारा उद्धृत कानून प्रवर्तन सूत्रों के अनुसार, गालुशचेंको को यूक्रेन से बाहर यात्रा करते समय रोका गया और बाद में जांच प्रक्रियाओं के लिए कीव स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की जानकारी जारी की जाएगी।

गालुशचेंको कई साल तक देश के ऊर्जा मंत्री रहे थे. लेकिन फिर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने पिछले साल नवंबर में पद छोड़ दिया था। वह उन मंत्रियों में शामिल थे जिन्होंने 2025 में एक साथ इस्तीफा दिया था। NABU ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में कथित मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का खुलासा किया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस साजिश को राष्ट्रपति वोलोदिमिर के एक करीबी सहयोगी ने अंजाम दिया था।