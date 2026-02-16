  1. हिन्दी समाचार
  3. Former Ukrainian Energy Minister German Galushchenko : देश छोड़कर भग रहे थे यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री, गालुशचेंको पर लगे ये आरोप

यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री जर्मन गालुशचेंको को हिरासत में लिया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को, भारत समेत 13 देशों को भेजा गया न्योता
