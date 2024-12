France : नई सरकार का गठन , बायरू कैबिनेट में दो पूर्व PM शामिल

फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू(Prime Minister Francois Bayrou) ने नई सरकार का गठन किया है। इस सरकार में उन्होंने देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स और एलिजाबेथ बोर्न (two former prime ministers: Manuel Valls and Elisabeth Borne) को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है।