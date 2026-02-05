  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Fresh peas : ताजी मटर से आपको भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे , हानिकारक बैक्टीरिया को भी बढ़ने से रोक सकता है

Fresh peas : ताजी मटर से आपको भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे , हानिकारक बैक्टीरिया को भी बढ़ने से रोक सकता है

इन दिनों हरी मटर का सीजन चल रहा है। खेतों से सीधे मंडी में आने वाली हरी मटर में अद्भुत जायका पाया जाता है। हरी मटर के बने व्यंजनों का कोई जवाब नहीं होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Fresh peas : ताजी मटर से आपको भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे , हानिकारक बैक्टीरिया को भी बढ़ने से रोक सकता है

Fresh peas : ताजी मटर से आपको भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे ,...

vitamin b12 :  इस विटामिन की कमी शरीर को बनाएगी कमजोर , सही डाइट से दूर होगी समस्या

vitamin b12 :  इस विटामिन की कमी शरीर को बनाएगी कमजोर , सही...

Sweet potato : सर्दियों में खास 'शकरकंद की खीर' , ऊर्जा और फाइबर से भरपूर

Sweet potato : सर्दियों में खास 'शकरकंद की खीर' , ऊर्जा और...

Black Gram Mixed With Wheat Flour :  गेहूं पिसवाते समय मिलाएं काला चना, इस आटे को खाने से कई चौंकाने वाले फायदे होते हैं

Black Gram Mixed With Wheat Flour :  गेहूं पिसवाते समय मिलाएं काला...

गाजीपुर एग्रो प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी दर्जनभर गावों के बच्चों को बना रहा है विकलांग, जल जीवन मिशन बना छलावा, प्रदूषित हैडपंप का पानी पीने को मजबूर लोग

गाजीपुर एग्रो प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी दर्जनभर गावों के बच्चों...

Moringa Benefits : फैट घटाने में मोरिंगा सहायक ,  डाइट में करें शामिल रोजाना

Moringa Benefits : फैट घटाने में मोरिंगा सहायक ,  डाइट में करें...