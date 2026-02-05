Fresh peas : ताजी मटर से आपको भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे , हानिकारक बैक्टीरिया को भी बढ़ने से रोक सकता है

इन दिनों हरी मटर का सीजन चल रहा है। खेतों से सीधे मंडी में आने वाली हरी मटर में अद्भुत जायका पाया जाता है। हरी मटर के बने व्यंजनों का कोई जवाब नहीं होता है। इसके ठीक विपरीत फ्रोजन मटर में स्वाद और ताजेपन की कमी पायी जाती है। वहीं पोषक तत्वों की बात करे तो ताजी मटर में अधिक पोषक तत्व पए जाते है।

ताजी हरी मटर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन (A, C, K, B1) और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्त्रोत है, जो इम्युनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने, हड्डियों को मजबूत करने और वजन कंट्रोल करने में मदद करती है। यह स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्वों से भरपूर है जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम कर हृदय स्वास्थ्य और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है।

हरी मटर खाने के फायदे

1. मटर में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) होता है, जिससे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। मटर में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले मैग्नीशियम, बी विटामिन और विटामिन सी जैसे विटामिन और खनिज सभी तरह के रक्त शर्करा को नियंत्रित कर सकते हैं।

हरी मटर में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। फाइबर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बनाता है। इतना ही नहीं, हानिकारक बैक्टीरिया को भी बढ़ने से रोक सकता है।

आंतों के लिए भी फायदेमंद होता है। हरी मटर हाई फाइबर सामग्री और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकता है। इसलिए हरी मटर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।