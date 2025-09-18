  1. हिन्दी समाचार
रसोई से लेकर किसान, घर के निर्माण में भी मिलेगी राहत…GST कम होने से यूपी में जानिए और क्या-क्या होगा सस्ता, सीएम योगी ने बताया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में नेक्स्ट जेन GST पर पत्रकार वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह जो दीपावली का उपहार दिया है, इसका सर्वाधिक लाभ Uttar Pradesh को प्राप्त होगा। हमारे हस्तशिल्पियों/कारीगरों के जो भी प्रोडक्ट होंगे, उन पर अब GST की दर केवल 5% होगी। वहीं, उत्तर प्रदेश ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यापारी को ₹10 लाख का सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है।

उन्होंने आगे कहा, GST में अलग-अलग प्रकार के सभी Taxes का इंटीग्रेशन किया गया। टैक्स रिफॉर्म के लिए ‘One Nation, One Tax’ का क्रांतिकारी कदम उठाया गया था। टैक्स को सिंपलीफाई करने का परिणाम था कि बड़े पैमाने पर GST का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की GDP में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता दिखाई दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, अब केवल 5% और 18%, दो स्लैब ही GST की मुख्यत: रहेंगी। इसके माध्यम से देशवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यानि…रसोई से लेकर किसान, घर के निर्माण से लेकर बड़े-बड़े हाईवे-इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ-साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों को भी इसका लाभ होने वाला है। इसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग ₹2 लाख करोड़ से अधिक की ग्रोथ होने की संभावना भी है।

GST में 4 की बजाय 2 स्लैब देने का परिणाम…सामान्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, मार्केट में लोगों का विश्वास होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इससे रोजगार को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश की GDP में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा…अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

 

