गणेश उत्सव की देशभर में मची धूम, भक्तों ने बप्पा का किया स्वागत; राष्ट्रपति और पीएम ने दी शुभकामनाएं

Ganesh Utsav 2025: आज 27 अगस्त यानी भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी तिथि को 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गयी है। प्रमुख से महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला उत्सव अब पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। हर राज्य और शहर में लोगों ने उत्साहपूर्वक अपने घरों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक पंडालों में अपने प्रिय गणेश भगवान का स्वागत किया है। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “देश-विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं! यह महापर्व बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से मैं प्रार्थना करती हूं कि वे व्यक्ति-निर्माण तथा राष्ट्र-निर्माण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करते रहें तथा उनके आशीर्वाद से सभी देशवासी, पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली अपनाते हुए, सशक्त भारत के निर्माण में निष्ठा के साथ कार्यरत रहें। गणपति बाप्पा मोरया!”

पीएम मोदी ने लिखा, “आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरा यह पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो। भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बाप्पा मोरया!” बता दें कि गणेश उत्सव में लोग अपने घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं।

मान्यता है कि 10 दिनों तक चलने वाले गणपति बप्पा को अगर सही तरीके से पूजन सामग्री और भोग अर्पित किया जाए तो घर से दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है। वहीं, गणेश उत्सव के पहले दिन ‘गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया’ के जयकारों से सुबह का वातावरण गूंज उठा और भगवान की छोटी, मध्यम और बड़ी प्रतिमाएं ढोल-ताशों की लय के साथ भक्तों के हृदय और घरों में पहुंच गईं हैं। समृद्धि के अग्रदूत और विघ्नहर्ता माने जाने वाले भगवान के स्वागत के लिए पूरे मुंबई में भव्य सजावट की गई है।

मुंबई में गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत होते ही मुंबई चा राजा में सुबह की आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े। मुंबई चा राजा के सचिव स्वप्निल परब कहते हैं, “भक्तों के लिए, हमने रामेश्वरम मंदिर की एक प्रतिकृति बनाई है, जो बहुत सुंदर है और कई लोग इस दिव्य स्थान पर भगवान गणेश के दर्शन करने आए हैं।”

मुंबई में गणेश चतुर्थी समारोह में भगवान गणेश की अनूठी थीम वाली मूर्तियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें भारतीय सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि और ऑपरेशन सिंदूर का प्रभावशाली चित्रण शामिल है। तमिलनाडु के शिवगंगा में बड़ी संख्या में भक्त विनयगर चतुर्थी के अवसर पर पूजा करने के लिए तिरुपथुर के पास पिल्लयारपट्टी में ऐतिहासिक भगवान विनायक मंदिर में पहुंचे।

जयपुर में गणेश चतुर्थी 2025 पर श्रद्धालुओं की भीड़ प्रतिष्ठित मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में उमड़ पड़ी हैं और आध्यात्मिक माहौल में पूजा-अर्चना करने पहुंच रहे हैं। गुवाहाटी में गणेशगुड़ी में बड़ी संख्या में भक्तगण पूजा-अर्चना करने और भगवान गणेश से आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी पर भारी बारिश के बावजूद, भक्त अटूट उत्साह के साथ उत्सव मनाने की तैयारी करते दिखे।