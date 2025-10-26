  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Garmin Venu X1 स्मार्टवॉच भारत में हुई लॉन्च, चेक करें- आपके बजट में है या नहीं

Garmin Venu X1 स्मार्टवॉच भारत में हुई लॉन्च, चेक करें- आपके बजट में है या नहीं

Garmin Venu X1 smartwatch launched in India: गार्मिन ने इस साल जून में वैश्विक बाज़ारों में Venu X1 लॉन्च किया था। अब इसे भारतीय बाज़ार में भी पेश कर दिया गया है। ये स्मार्टवॉच 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, 8 दिनों तक चलने वाली बैटरी और हेल्थ फीचर्स समेत कई खूबियों से लैस है। भारत में इसकी कीमत ₹97,990 है और यह शायद सबसे महंगी स्मार्टवॉच में से एक है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Garmin Venu X1 smartwatch launched in India: गार्मिन ने इस साल जून में वैश्विक बाज़ारों में Venu X1 लॉन्च किया था। अब इसे भारतीय बाज़ार में भी पेश कर दिया गया है। ये स्मार्टवॉच 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, 8 दिनों तक चलने वाली बैटरी और हेल्थ फीचर्स समेत कई खूबियों से लैस है। भारत में इसकी कीमत ₹97,990 है और यह शायद सबसे महंगी स्मार्टवॉच में से एक है।

पढ़ें :- Maharastra Doctor Suicide Rape Case : राहुल गांधी बोले- सिस्टम ने मिलकर मारा, भारत की हर बेटी के लिए अब डर नहीं, न्याय चाहिए

Garmin Venu X1 स्मार्टवॉच में 448×486 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 2 इंच का AMOLED डिस्प्ले और ऑलवेज-ऑन विकल्प है। इसमें गोल कोनों वाला एक आयताकार केस है, जिसकी मोटाई 8 मिमी है। यह फाइबर-रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर बॉडी से बना है और इसमें टाइटेनियम केसबैक है, जो सैफायर लेंस से सुरक्षित है। इस घड़ी में 24 मिमी क्विक-रिलीज़ कम्फर्टफिट नायलॉन बैंड है और यह काले और मॉस रंगों में उपलब्ध है। इसका वज़न 34 ग्राम (बैंड के साथ 40 ग्राम) है।

स्मार्टवॉच मोड में बैटरी 8 दिनों तक, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ 2 दिनों तक और GPS के साथ 16 घंटे तक चलती है। चार्जिंग एक विशेष प्लग के ज़रिए होती है। कनेक्टिविटी विकल्पों में ब्लूटूथ, ANT+, वाई-फाई, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS और BeiDou के साथ-साथ 32 GB की इंटरनल स्टोरेज शामिल है।

स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती ट्रैकिंग में हृदय गति, पल्स ऑक्सीमीटर, श्वसन, तनाव, स्लीप कोच, बॉडी बैटरी, हाइड्रेशन, त्वचा का तापमान, महिलाओं का स्वास्थ्य और जेट लैग सलाहकार शामिल हैं। सेंसर में बैरोमीटरिक अल्टीमीटर, कंपास, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, थर्मामीटर और एम्बिएंट लाइट सेंसर शामिल हैं। इसके स्मार्ट फीचर्स में गार्मिन पे, म्यूजिक प्लेबैक, वॉयस कॉल/टेक्स्ट, स्मार्ट नोटिफिकेशन, कनेक्ट आईक्यू ऐप्स, फाइंड माई फोन/वॉच, कैलेंडर, मौसम और वॉयस कमांड सपोर्ट शामिल हैं।

गतिविधि ट्रैकिंग के लिए, यह दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी (पूल/खुला पानी), ट्रायथलॉन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योग, HIIT, पिलेट्स, हाइकिंग, गोल्फ़, स्नो स्पोर्ट्स, मोटरस्पोर्ट्स, रैकेट और टीम स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। फिटनेस मेट्रिक्स में कदम, कैलोरी, दूरी, VO₂ मैक्स, हृदय गति क्षेत्र, प्रशिक्षण भार/स्थिति, अंतराल प्रशिक्षण, रेस प्रेडिक्टर और तीव्रता मिनट शामिल हैं।

पढ़ें :- लखनऊ में छठ महापर्व पर्व पर सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

इसमें इंसिडेंट डिटेक्शन, लाइवट्रैक, ग्रुप लाइवट्रैक, स्ट्रोक डिटेक्शन, स्विम मेट्रिक्स, ड्रिल लॉगिंग और बाहरी HRM संगतता भी शामिल है। यह घड़ी 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट है, टो-टू-टो™ चैलेंज को सपोर्ट करती है, और इसमें समय/तारीख, GPS सिंक, अलार्म, टाइमर, स्टॉपवॉच और सूर्योदय/सूर्यास्त ट्रैकिंग जैसे मानक घड़ी फ़ंक्शन शामिल हैं।

कीमत और उपलब्धता

Garmin Venu X1 स्मार्टवॉच की कीमत ₹97,990 है और यह वर्तमान में गार्मिन इंडिया वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। अमेज़न इंडिया पर भी इसकी लिस्टिंग मिली; हालांकि, अभी खरीदें बटन सक्रिय नहीं है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Garmin Venu X1 स्मार्टवॉच भारत में हुई लॉन्च, चेक करें- आपके बजट में है या नहीं

Garmin Venu X1 स्मार्टवॉच भारत में हुई लॉन्च, चेक करें- आपके बजट...

मुरादाबाद में ‘आर्ट ऑफ डाइंग’ द्वारा भारती की शोक सभा की जगह अशोक सभा कर दी श्रद्धांजलि, भारती ने जीवन और मृत्यु पर दिया चेतना का संदेश

मुरादाबाद में ‘आर्ट ऑफ डाइंग’ द्वारा भारती की शोक सभा की जगह...

लॉन्च से पहले iQOO Neo 11 के OS, बैटरी और चार्जिंग समेत कई स्पेक्स कंफर्म, चेक करें पूरी डिटेल्स

लॉन्च से पहले iQOO Neo 11 के OS, बैटरी और चार्जिंग समेत...

Redmi Projector 4 Pro : इस प्रोजेक्टर से दीवार बन जाएगी 120-inch की TV , दमदार फीचर्स के साथ मनोरंजन में लग जाएगा चार चांद

Redmi Projector 4 Pro : इस प्रोजेक्टर से दीवार बन जाएगी 120-inch...

गगनयान मिशन का 90 फीसदी काम पूरा, 2027 की शुरुआत में अंतरिक्ष जाएगा पहला मानव मिशन : इसरो प्रमुख

गगनयान मिशन का 90 फीसदी काम पूरा, 2027 की शुरुआत में अंतरिक्ष...

Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC और 7200mAh बैटरी के साथ Nubia Z80 Ultra लॉन्च; चेक करें डिटेल्स

Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC और 7200mAh बैटरी के साथ Nubia...