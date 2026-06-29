Germany Indiscriminate firing : जर्मनी के स्टेडे में हमलावर ने की अंधाधुध फायरिंग, कई लोगों की मौत; हिरासत में हमलावर

Germany Indiscriminate firing : जर्मनी के उत्तरी शहर स्टेडे में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब हमलावर ने अंधाधुध फायरिंग शुरू कर दिया। खबरों के अनुसार,स्थानीय पुलिस ने बताया कि फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई है, अभी तक कम से कम पांच लोगों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है।

हमलावर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों ने अभी तक घटना के पीछे का कारण नहीं बताया है।