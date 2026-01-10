GG vs UPW: आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्ज के बीच होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

GG vs UPW Live Streaming: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबले के साथ हुई है। जिसमें रॉयल चैलेंजर्स ने मुंबई को 3 विकेट से हराया। आज चौथे सीजन का दूसरा मैच यूपी वॉरियर्ज और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाना है। इस सीजन यूपी की टीम नई कप्तान मेग लैनिंग की अगुवाई में खेलेगी, जबकि गुजरात की कमान एशले गार्डनर के हाथों में होगी। आइये जानते हैं कि यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स, डब्ल्यूपीएल 2026 का दूसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकेंगे-

GG vs UPW: यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स के बीच WPL 2026 का मैच कब खेला जाएगा?

यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स का WPL 2026 मैच शनिवार, 10 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।

GG vs UPW: यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स के बीच WPL 2026 मैच का वेन्यू क्या है?

यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स के बीच WPL 2026 मैच डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई में खेला जाएगा।

GG vs UPW: यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स WPL 2026 मैच के लिए टॉस कब होगा?

यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स के बीच WPL 2026 मैच के लिए टॉस दोपहर 3:00 बजे IST पर होगा।

GG vs UPW: यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स के बीच WPL 2026 मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स के बीच WPL 2026 मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे फेंकी जाएगी।

GG vs UPW: यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स के बीच WPL 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

मुंबई इंडियंस विमेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन WPL 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

GG vs UPW: यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स के बीच WPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत में मुंबई इंडियंस विमेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन WPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।