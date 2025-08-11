गाजियाबाद जिला जज आशीष गर्ग की हार्ट अटैक से मौत,न्यायिक जगत में शोक की लहर

लखनऊ। यूपी के गाजियाबाद जिला जज आशीष गर्ग (Ghaziabad District Judge Ashish Garg) का निधन हो गया। वह हाल ही में हर्निया के ऑपरेशन के लिए यशोदा अस्पताल में भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं था और वह अपनी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में थे। ऑपरेशन के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया।

आशीष गर्ग (Ashish Garg) गाजियाबाद के न्यायपालिका में एक सम्मानित नाम थे। उनके निधन से न्यायिक समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि आशीष गर्ग की तबियत पिछले कुछ समय से खराब थी, लेकिन किसी ने भी इस दुखद घटना की आशंका नहीं जताई थी। उनके निधन पर न केवल न्यायपालिका, बल्कि समाज के कई हिस्सों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जज गर्ग का ऑपरेशन सामान्य था और वे इसके बाद अच्छी तरह से स्वस्थ हो रहे थे। लेकिन अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी स्थिति बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वह जीवन की जंग हार गए।

आशीष गर्ग (Ashish Garg) के निधन पर गाजियाबाद के न्यायिक और कानूनी जगत के कई प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। न्यायपालिका में उनके योगदान को लेकर भी कई वकीलों और न्यायाधीशों ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्हें एक निष्पक्ष, ईमानदार और योग्य न्यायधीश के रूप में याद किया जाएगा। जिला जज आशीष गर्ग के निधन से गाजियाबाद में एक गहरी खामोशी छा गई है। उनके परिवार और रिश्तेदारों को इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख है।