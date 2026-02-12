Ghooskhor Pandat : फिल्म विवाद से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- नाम बदलकर क्या रखोगे? लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ (Ghooskhor Pandat) के फिल्ममेकर नीरज पांडे (Filmmaker Neeraj Pandey) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं कर सकते हैं। मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर फिल्म ‘घूसखारे पंडत’ (Ghooskhor Pandat) की रिलीज पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी।