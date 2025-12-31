  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Gig Workers Strike: नए साल के जश्न से पहले गिग वर्कर्स की हड़ताल, फीका हो सकता है जश्न

Gig Workers Strike: नए साल के जश्न से पहले गिग वर्कर्स की हड़ताल, फीका हो सकता है जश्न

नए साल 2026 को लेकर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। नए साल के स्वागत के लिए अभी से तैयारियां पूरी हो गयी हैं। आज रात 12 बजते ही देशभर में जश्न का माहौल शुरू हो जाएगा। वहीं, गिग वकर्स ने इससे पहले देशव्यापी हड़ताल का एलान कर दिया है। दरअसल, ये डिलीवरी पार्टनर्स अपनी गिरती कमाई, असुरक्षित 10-मिनट डिलीवरी मॉडल, सामाजिक सुरक्षा की कमी के दबाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Gig Workers Strike: देश भर में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। नए साल के जश्न से पहले 31 दिसंबर को Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Flipkart, BigBasket और Amazon जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स से जुड़े गिग वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। गिग वर्कर्स के हड़ताल के कारण नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। दरअसल, नए साल के जश्न को लेकर अन्य दिनों की हड़ताल से पहले ऑनलाइन डिलीवरी की मांग आम दिनों से कहीं ज्यादा होती है।

पढ़ें :- एक जनवरी से होने जा रहा बड़ा बदलाव , सस्ती गैस, यूपीआई पर सख्ती और क्रेडिट स्कोर पर अपडेट

नए साल 2026 को लेकर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। नए साल के स्वागत के लिए अभी से तैयारियां पूरी हो गयी हैं। आज रात 12 बजते ही देशभर में जश्न का माहौल शुरू हो जाएगा। वहीं, गिग वकर्स ने इससे पहले देशव्यापी हड़ताल का एलान कर दिया है। दरअसल, ये डिलीवरी पार्टनर्स अपनी गिरती कमाई, असुरक्षित 10-मिनट डिलीवरी मॉडल, सामाजिक सुरक्षा की कमी के दबाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यूनियनों का दावा है कि लाखों वर्कर्स इसमें शामिल होंगे, जिससे बड़े शहरों में डिलीवरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। ऐसा करने पर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

क्यों हो रही है हड़ताल?
बता दें कि, यूनियन का कहना है कि गिग वर्कर्स की मांग में इजाफे के बावजूद उनकी कार्यशैली में बदलाव नहीं हो रहा है। कंपनियां न तो उन्हें ठीक से वेतन देती हैं और न ही सुरक्षा की गारंटी मिलती है। डिलीवरी वर्कर्स की खराब स्थिति को लेकर यह हड़ताल रखी गई है। 10 मिनट में डिलीवरी मॉडल के कारण सड़क पर गिग वर्कर्स हादसों का शिकार हो जाते हैं। धूप, गर्मी, ठंड और बरसात में दिन-रात डिलीवरी करने के बावजूद इन्हें कंपनियों की तरफ से दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं।

 

 

पढ़ें :- Video : गिलास के ऊपर गिलास... 180 KM/H की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन; नहीं गिरा एक बूंद पानी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gig Workers Strike: नए साल के जश्न से पहले गिग वर्कर्स की हड़ताल, फीका हो सकता है जश्न

Gig Workers Strike: नए साल के जश्न से पहले गिग वर्कर्स की...

एक जनवरी से होने जा रहा बड़ा बदलाव , सस्ती गैस, यूपीआई पर सख्ती और क्रेडिट स्कोर पर अपडेट

एक जनवरी से होने जा रहा बड़ा बदलाव , सस्ती गैस, यूपीआई...

Video : गिलास के ऊपर गिलास... 180 KM/H की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन; नहीं गिरा एक बूंद पानी

Video : गिलास के ऊपर गिलास... 180 KM/H की स्पीड से दौड़ी...

'भारत-पाक के बीच चीन ने करायी मध्यस्थता...' ट्रंप के बाद चीनी विदेश मंत्री ने किया सीजफायर कराने का दावा

'भारत-पाक के बीच चीन ने करायी मध्यस्थता...' ट्रंप के बाद चीनी विदेश...

सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे...केजरीवाल ने ​दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरा

सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते...

वे कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ़ बंगाल से ही आते हैं, तो क्या आपने पहलगाम में हमला कराया था...अमित शाह पर ममता बनर्जी का पलटवार

वे कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ़ बंगाल से ही आते हैं, तो...