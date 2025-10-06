Gold Price Today : 10 ग्राम सोना 2105 रुपये महंगा होकर 1.19 लाख पार, चांदी की कीमत 1.49 लाख रुपये प्रति किलो पहुंची

  1. हिन्दी समाचार
सोने-चांदी (Gold and Silver) के दाम सोमवार 6 अक्टूबर को एक बार फिर ऑलटाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,105 रुपए बढ़कर 1,19,059 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले ये 1,16,954 रुपए पर था।

नई दिल्ली। सोने-चांदी (Gold and Silver) के दाम सोमवार 6 अक्टूबर को एक बार फिर ऑलटाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,105 रुपए बढ़कर 1,19,059 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले ये 1,16,954 रुपए पर था। वहीं, चांदी की कीमत भी 2,940 रुपए महंगी होकर 1,48,550 पर पहुंच गई। रविवार पांच अक्टूबर को ये 1,45,610 रुपए पर थी।

इस साल अब तक सोने की कीमत करीब 42,897 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,19,059 रुपए हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 62,533 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 1,45,120 रुपए प्रति किलो हो गई है।

