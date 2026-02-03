  1. हिन्दी समाचार
  3. ट्रंप के ‘टैरिफ कार्ड’ ने बाजार में लगाई आग, सोना-चांदी के रेट ने तेजी के ‘तोड़’ दिए सभी रिकॉर्ड

Trump's 'tariff card' set the market ablaze, and gold and silver prices broke all previous records with their rapid surge.

By संतोष सिंह 
Updated Date

Gold-Silver Price Hike Tariff Cut Impact: बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी सन्नाटा अब शोर में बदल गया है। अगर आप भी सोने और चांदी की कीमतों में आ रही गिरावट को देखकर मायूस थे, तो अब आपके लिए जश्न मनाने का वक्त आ गया है। कमोडिटी मार्केट में आज ऐसी जबरदस्त रिकवरी देखी गई है, जिसने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। पिछले कुछ हफ्तों से जो चांदी मिट्टी के मोल बिक रही थी, उसने आज ऐसी छलांग लगाई है कि बड़े-बड़े जानकार भी हैरान रह गए हैं। यह तेजी केवल एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे सात समंदर पार से आई एक बड़ी खबर है।

क्या अभी और बढ़ेगी चमक?

अब सवाल यह उठता है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक अस्थिरता और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा की जा रही खरीदारी की वजह से सोने-चांदी की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। बाजार के जानकारों के अनुसार, पिछले दिनों जो गिरावट आई थी, वह जरूरत से ज्यादा खरीदारी (Over-buying) की वजह से थी, जो अब धीरे-धीरे संभल रही है। एक महीने के भीतर चांदी के भाव में 60 प्रतिशत और सोने में 20 प्रतिशत तक की तेजी देखी जा चुकी है, जो आने वाले सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रही है।

संबंधित खबरें

