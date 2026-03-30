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Gold Silver Price Today : सोना की चमक फीकी, चांदी भी ग‍िरी, जानें 22, 24 कैरेट का नया रेट

ईरान-अमेरिका युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच वैश्विक बाजारों में मची हलचल का सीधा असर सोने और कीमती धातुओं की कीमतों पर दिख रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Gold Silver Price Today : ईरान-अमेरिका युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच वैश्विक बाजारों में मची हलचल का सीधा असर सोने और कीमती धातुओं की कीमतों पर दिख रहा है। सोमवार, 30 मार्च 2026 को सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में ‘करेक्शन’ (गिरावट) का दौर जारी है। युद्ध की स्थिति में सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर की मांग बढ़ी है, जिससे अन्य मुद्राओं के लिए सोना महंगा हो गया है।

पढ़ें :- Gold Silver Price Today : सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, आनें आज के रेट

MCX पर सुबह का ताज़ा भाव

सोना (Gold): ₹1,46,550 के करीब (-0.48% की गिरावट)
चांदी (Silver): ₹2,27,340 के करीब (-0.27% की गिरावट)

Gold Silver Prices
मुंबई बुलियन के शुरुआती भाव
स्पॉट चांदी (रु. प्रति किलो में): 227992.00
स्टैंडर्ड सोना (99.5): 145631.00
शुद्ध सोना (99.9): 146217.00

सोने के कमजोर प्रदर्शन के पीछे का व्यापक मैक्रो बैकग्राउंड, ब्याज दरों की उम्मीदों में आया तेज बदलाव है। डॉलर के मजबूत होने की वजह यही बदलाव है, जबकि सोने का आउटलुक—जो फेडरल रिजर्व की नई लीडरशिप के तहत कम पॉलिसी दरों की उम्मीदों से जुड़ा था—इस धातु के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है।

पढ़ें :- Gold Silver Price Today : US Fed के पॉलिसी से पहले MCX पर सोना फिसला , जानें आज का रेट

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