Gold Silver Price Today : ईरान-अमेरिका युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच वैश्विक बाजारों में मची हलचल का सीधा असर सोने और कीमती धातुओं की कीमतों पर दिख रहा है। सोमवार, 30 मार्च 2026 को सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में ‘करेक्शन’ (गिरावट) का दौर जारी है। युद्ध की स्थिति में सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर की मांग बढ़ी है, जिससे अन्य मुद्राओं के लिए सोना महंगा हो गया है।

MCX पर सुबह का ताज़ा भाव

सोना (Gold): ₹1,46,550 के करीब (-0.48% की गिरावट)

चांदी (Silver): ₹2,27,340 के करीब (-0.27% की गिरावट)

Gold Silver Prices

मुंबई बुलियन के शुरुआती भाव

स्पॉट चांदी (रु. प्रति किलो में): 227992.00

स्टैंडर्ड सोना (99.5): 145631.00

शुद्ध सोना (99.9): 146217.00

सोने के कमजोर प्रदर्शन के पीछे का व्यापक मैक्रो बैकग्राउंड, ब्याज दरों की उम्मीदों में आया तेज बदलाव है। डॉलर के मजबूत होने की वजह यही बदलाव है, जबकि सोने का आउटलुक—जो फेडरल रिजर्व की नई लीडरशिप के तहत कम पॉलिसी दरों की उम्मीदों से जुड़ा था—इस धातु के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है।