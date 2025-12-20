Gold-Silver Rate : अचानक चांदी फिसली , सोने में उछाल , जानें रेट

बीते कुछ समय से सोना-चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। महंगी धातुओं की कीमतों में बीते कारोबारी दिन शुक्रवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां वायदा कारोबार में चांदी सस्ती और सोना महंगा हुआ।

कभी सोना रफ्तार पकड़े नजर आया, तो कभी चांदी ने गदर मचाया। बीते कारोबारी दिन शुक्रवार के दिन के दिन चांदी सस्ती हुई। कारोबार के दौरान MCX पर ये लगातार छलांग लगाते हुए नए शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन बाजार में कारोबार बंद होते-होते ये चांदी अचानक फिसल गई और 439 रुपये प्रति किलो गिर गई। लेकिन दूसरी ओर गिरावट के साथ कारोबार करता दिख रहा सोने का भाव (Gold Price) बढ़ गया। कारोबार के दौरान 1 किलो चांदी का वायदा भाव 2,08,603 रुपये तक जा पहुंचा, जो इसका नया लाइफ टाइम हाई लेवल है। छले कारोबारी क्लोजिंग (Business closing) की तुलना में 439 रुपये टूटकर 2,08,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई।

MCX Gold Rate में सोना एकदम से उछाल आ गया। वायदा कारोबार (Forward trading) में 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने का भाव (Gold Price) शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी से फिसला था और अपने पिछले बंद 1,34,521 रुपये की तुलना में 966 रुपये की गिरावट लेकर 1,33,555 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया था। लेकिन फिर अचानक इस टूटते हए सोने ने रफ्तार पकड़ ली और बाजार में कारोबार खत्म होते-होते 1,34,206 रुपये पर बंद हुआ।