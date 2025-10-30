India US Trade Deal: ट्रेड डील पर अमेरिका से आ गई खुशखबरी, खुद ट्रंप ने किया कन्फर्म

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड का विवाद थमने की उम्मीद बढ़ गई है। जी हाँ! अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इसका संकेत दिया है । उन्होंने बुधवार को अपनी एशिया यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के ग्यांगजू में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सीईओ समिट में भारत के साथ एक ट्रेड डील पर काम जारी होने की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में इसी तरह के समझौतों पर काम कर रहा है, ताकि रिश्तों को पारस्परिकता के आधार पर संतुलित किया जा सके। ट्रंप ने मलेशिया, कंबोडिया और जापान के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी गहरी इज्जत प्रेम दिखाया है।

समिट में वैश्विक सीईओ, विशेषज्ञों और वरिष्ठ आर्थिक नेताओं की मौजूदगी में ट्रंप ने जोर देकर कहा कि मैं भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा हूं।खैर उन्होने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल मई में हुए झड़पों को समाप्त करने में व्यापार नीतियों की भूमिका होने का दावा दोहराया। ट्रंप का यह बयान तब आया जब हाल के हफ्तों में भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर फिर से बातचीत आगे बढ़ी है।

50 फीसदी टैरिफ

बता दें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 पेरसेंट टैरिफ और रूसी तेल खरीद के कारण अतिरिक्त 25 फीसदी का जुर्माना लगाने के बाद यह बातचीत रुक गई थी। सितंबर 2025 में अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद ट्रंप के करीबी सहयोगी और अमेरिकी राजदूत-नामित सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे के दौरान भी व्यापार चर्चाएं प्रमुख रही। इन प्रयासो से संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में गति आ रही है।

ट्रंप ने अपने स्पीच में आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, का नारा दोहराते हुए वैश्विक व्यापार प्रणाली को टूटा हुआ और सुधार की सख्त जरूरत वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हम एक के बाद एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, ताकि हमारे रिश्तों को पारस्परिकता के आधार पर संतुलित किया जा सके। ट्रंप के अनुसार ये सबके लिए शानदार साबित होगा।