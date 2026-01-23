‘भ्रष्ट DMK सरकार को अलविदा’ PM मोदी के बयान पर भड़के CM स्टालिन, तमिलनाडु के इन मुद्दों पर केंद्र से किए तीखे सवाल

Tamil Nadu Politics : आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा ने अपना मिशन-साउथ शुरू कर दिया है। जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस बीच, सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। दरअसल, तमिलनाडु दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा कि अब भ्रष्ट DMK सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है। जिस सीएम एमके स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

तमिलनाडु की यात्रा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “तमिलनाडु एनडीए के साथ है! मैं आज बाद में मधुरंथकम में रैली में NDA नेताओं के साथ शामिल होऊंगा। तमिलनाडु ने तय कर लिया है कि अब भ्रष्ट DMK सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है। एनडीए का शासन रिकॉर्ड और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता राज्य के लोगों को पसंद आ रही है।” इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।

सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी के पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा, “तमिलनाडु NDA के धोखे गिना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जो अक्सर तमिलनाडु का साथ सिर्फ़ चुनाव का मौसम आने पर ही देते हैं… तमिलनाडु को मिलने वाला 3,458 करोड़ रुपये का #समग्रशिक्षा एजुकेशन फंड कब आएगा? आपके मुंह से यह वादा कब निकलेगा कि #डीलिमिटेशन में तमिलनाडु के चुनाव क्षेत्र कम नहीं होंगे? BJP के एजेंट की तरह काम करने वाले गवर्नर की अराजकता कब खत्म होगी?”

तमिलनाडु के सीएम ने आगे लिखा, “आपकी सरकार से तमिलों के लिए खास फाइनेंशियल एलोकेशन कब आएगा, जो तमिल प्रेम में तमिलों को बेहतर दिखाता है? यह वादा कब आएगा कि “#MGNREGA जारी रहेगा, #VBGRAMG, जो राज्यों पर बोझ डालता है और गांव के लोगों की रोजी-रोटी खत्म करता है, उसे छोड़ दिया जाएगा”? मदुरै में दुनिया का आठवां अजूबा, #AIIMS, जिसे BJP सरकार एक दशक से ‘इंच-इंच’ बना रही है, हमारी आंखों के सामने कब आएगा?”

केंद्र की एनडीए सरकार से सवाल करते हुए एमके स्टालिन ने लिखा, “प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमने जो राहत राशि मांगी थी, वह कब आएगी? होसुर एयरपोर्ट, कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो प्रोजेक्ट्स को कब मंज़ूरी मिलेगी? कीझाड़ी रिपोर्ट कब आएगी? #NEET छूट, जो पूरे तमिलनाडु के लोगों की एकमत मांग है, कब लागू होगी? तमिलनाडु हमेशा उस BJP गठबंधन को हराएगा जो सिर्फ़ धोखा देता रहता है!”