Google CEO सुंदर पिचाई वैभव सूर्यवंशी के हुए मुरीद, लिखा- 8वीं क्लास के बच्चे को IPL में खेलते देखने के लिए उठा! क्या शानदार डेब्यू?

लखनऊ। लखनऊ सुपर जाएंट्स (Lucknow Super Giants) के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को रविवार को डेब्यू का मौका दिया। इसी के साथ वह आईपीएल (IPL 2025) में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इस मुकाबले में उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहां तक कि गूगल (Google) के सीईओ सुंदर पिचाई (CEO Sundar Pichai) भी खुद को वैभव की तारीफ करने से रोक नहीं पाए।

सुंदर पिचाई हुए मुरीद

Woke up to watch an 8th grader play in the IPL!!!! What a debut! https://t.co/KMR7TfnVmL

— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 19, 2025