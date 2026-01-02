  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार काफी घातक साबित हो रहा है और उजड़ रहे हैं परिवार… इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौत पर बोलीं मायातवी

सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार काफी घातक साबित हो रहा है और उजड़ रहे हैं परिवार… इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौत पर बोलीं मायातवी

मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश राज्य के इन्दौर शहर में प्रदूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत तथा अन्य अनेक लोगों के बीमार हो जाने की अति-दुखद एवं चौंकाने वाली ख़बर काफी चर्चा में है तथा ऐसी सरकारी ग़ैर-ज़िम्मेदारी व उदासीनता को लेकर लोगों में स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में व्यापक आक्रोश भी स्वाभाविक है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से कई लोगों की जान चली गयी। इस घटना को लेकर अब सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता लगातार इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि, लोगों को ख़ासकर साफ हवा और पानी आदि मुहैया कराना हर सरकार की पहली ज़िम्मेदारी होती है, किन्तु यहां अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की तरह ही बुनियादी जनसुविधा के सम्बंध में भी सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार आदि काफी घातक साबित हो रहा है तथा परिवार उजड़ रहे हैं, यह अति-दुखद व अति-चिन्तनीय।

पढ़ें :- इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें मध्यप्रदेश सरकार और पूरी व्यवस्था को किया कलंकित, ये है अक्षम्य पाप : उमा भारती

मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश राज्य के इन्दौर शहर में प्रदूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत तथा अन्य अनेक लोगों के बीमार हो जाने की अति-दुखद एवं चौंकाने वाली ख़बर काफी चर्चा में है तथा ऐसी सरकारी ग़ैर-ज़िम्मेदारी व उदासीनता को लेकर लोगों में स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में व्यापक आक्रोश भी स्वाभाविक है।

उन्होंने आगे कहा, वैसे तो लोगों को ख़ासकर साफ हवा और पानी आदि मुहैया कराना हर सरकार की पहली ज़िम्मेदारी होती है, किन्तु यहां अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की तरह ही बुनियादी जनसुविधा के सम्बंध में भी सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार आदि काफी घातक साबित हो रहा है तथा परिवार उजड़ रहे हैं, यह अति-दुखद व अति-चिन्तनीय।

इस प्रकार की नागरिकों के जान से खिलवाड़ करने की शर्मनाक घटना की रोकथाम के लिये राज्य सरकार को सख़्त से सख़्त क़दम उठाते रहने की ज़रूरत है। साथ ही, केन्द्र की सरकार को भी इसका उचित संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिये ताकि देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी दर्दनाक घटनायें ना होने पायें।

पढ़ें :- साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, इंदौर में इस अधिकार की हत्या के लिए BJP का डबल इंजन की सरकार है ज़िम्मेदार : राहुल गांधी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP school closed: यूपी में 12वीं तक के स्कूलों में बढ़ी छुट्टी, भीषण ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लिया फैसला

UP school closed: यूपी में 12वीं तक के स्कूलों में बढ़ी छुट्टी,...

सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार काफी घातक साबित हो रहा है और उजड़ रहे हैं परिवार... इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौत पर बोलीं मायातवी

सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार काफी घातक साबित हो रहा है और उजड़...

वित्त विभाग की समीक्षा बैठक: सीएम योगी बोले-बजट व्यय में तेजी लाने हेतु प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए

वित्त विभाग की समीक्षा बैठक: सीएम योगी बोले-बजट व्यय में तेजी लाने...

साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, इंदौर में इस अधिकार की हत्या के लिए BJP का डबल इंजन की सरकार है ज़िम्मेदार : राहुल गांधी

साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, इंदौर में इस अधिकार...

किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के लोग सकुशल लौटे देश तो हुए भावुक, जितिन प्रसाद बोले-सरकार हर परिस्थिति में अपने नागरिकों का साथ देने के लिए कटिबद्ध

किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के लोग सकुशल लौटे देश तो हुए भावुक,...

श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश ने रतन कुमार गुप्ता को बनाया महराजगंज का जिलाध्यक्ष

श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश ने रतन कुमार गुप्ता को बनाया महराजगंज...