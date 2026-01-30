  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Dadi Ke Nuskhe  :  सूखी हो या कफ वाली खांसी , दादी के इन धरेलू नु्स्खों से मिलेगा आराम

Dadi Ke Nuskhe  :  सूखी हो या कफ वाली खांसी , दादी के इन धरेलू नु्स्खों से मिलेगा आराम

. आयुर्वेद में माना गया है कि मौसम बदलने के साथ अगर किसी तरह का संक्रमण होता है तो ये कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता की निशानी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Dadi Ke Nuskhe : आयुर्वेद में माना गया है कि मौसम बदलने के साथ अगर किसी तरह का संक्रमण होता है तो ये कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता की निशानी है। ऐसे में इस मौसम में कमजोर रोग-प्रतिरोधक की वजह से खांसी, बुखार और बदन दर्द की समस्या परेशान करने लगती है। कई बार दवा से आराम मिल जाता है, लेकिन वो इस समस्या का अस्थायी समाधान होता है। खांसी के लिए भी आयुर्वेद में बेहतरीन नुस्खा बताया गया है जिससे पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक किया जा सकता है।

पढ़ें :- vitamin b12 :  इस विटामिन की कमी शरीर को बनाएगी कमजोर , सही डाइट से दूर होगी समस्या

ऐसे में अदरक, काली मिर्च, इलायची और अजवाइन समेत कुछ चीजों को मिलाकर बनाया गया नुस्खा गंभीर से गंभीर खांसी से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है।

किचन के मसालों में इलाज
इसके लिए काली मिर्च, अदरक, काला नमक, हरी इलायची और अजवाइन को सूखा भून लें और फिर थोड़े से पानी में गुड़ को अच्छी तरह से पका लें। गुड़ के पक जाने के बाद सारे मिश्रण को अच्छे से मिलाकर कुछ देर और पकाएं और फिर किसी कांच के बर्तन में रख लें।

सेवन का तरीका
वयस्क रात के समय गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर खांसी ज्यादा है तो दिन में भी आधा चम्मच गर्म पानी के साथ बनाए गए मिश्रण का सेवन करें। अगर बच्चों को खांसी है तो एक चौथाई चम्मच मिश्रण गर्म पानी के साथ रात को सोते समय दें।

तासीर
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मिश्रण की तासीर गर्म है, और ऐसे में बच्चों को दिन में एक बार ही दें। इस मिश्रण का सेवन लगातार 3 से 7 दिन तक करें। इससे खांसी में आराम मिलेगा और पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी।
सावधानी
ध्यान देने वाली बात ये है कि गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के मिश्रण का सेवन न करें।

पढ़ें :- Weight Loss : बेली फैट से राहत देगा संतरा , जानें सेवन का सही तरीका

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dadi Ke Nuskhe  :  सूखी हो या कफ वाली खांसी , दादी के इन धरेलू नु्स्खों से मिलेगा आराम

Dadi Ke Nuskhe  :  सूखी हो या कफ वाली खांसी , दादी...

vitamin b12 :  इस विटामिन की कमी शरीर को बनाएगी कमजोर , सही डाइट से दूर होगी समस्या

vitamin b12 :  इस विटामिन की कमी शरीर को बनाएगी कमजोर , सही...

Weight Loss : बेली फैट से राहत देगा संतरा , जानें सेवन का सही तरीका

Weight Loss : बेली फैट से राहत देगा संतरा , जानें सेवन...

लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 97 से अधिक रक्तवीर हुए शामिल

लखनऊ पुलिस मित्र परिवार ने गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वैच्छिक...

Harad in Ayurveda : आयुर्वेद में हरड़ को कहा जाता है अमृत, शरीर का 'स्मार्ट मैकेनिक' है

Harad in Ayurveda : आयुर्वेद में हरड़ को कहा जाता है अमृत,...

Best lentils for health : हार्मोनल हेल्थ के लिए बेस्ट है ये दाल , इंसुलिन सेंसिटिविटी से लेकर पाचन तक में करती हैं मदद

Best lentils for health : हार्मोनल हेल्थ के लिए बेस्ट है ये...