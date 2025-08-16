Mahindra Scorpio Classic Discount : महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका, ग्राहकों को कंपनी ने दे रही भारी डिस्काउंट

रफ्तार और दमदारी की सवारी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदने का बेहतरीन मौका कंपनी दे रही है। अगर आप खरीदने की योजना बना रहे हैं , तो इस सुनहारे मौके का पूरा लाभ उठाइये।

डिस्काउंट ऑफर

कंपनी इस महीने अपनी पॉपुलर एसयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर कुल ₹70,000 तक का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट (Cash Discount), एक्सचेंज बोनस (Exchange Bonus), स्क्रैपेज बोनस (Scrappage Bonus) और एक्सेसरीज़ पर छूट शामिल है, जिससे यह एसयूवी और भी किफायती हो जाती है।

कीमत

वहीं कीमत की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमत ₹13.77 लाख से शुरू होकर ₹17.72 लाख तक जाती है। इस डिस्काउंट के बाद ग्राहकों को काफी बचत होगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि डिस्काउंट की राशि वेरिएंट और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। दिल्ली में इस कार की ऑन-रोड कीमत (On-Road Price) लगभग ₹16 लाख के करीब है।