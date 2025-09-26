‘तैयार सामान पर GST घटा दी लेकिन कच्चे माल पर बढ़ा दी… भाजपा के ‘जीएसटी गोलमाल’ का सच…’ अखिलेश यादव का बड़ा हमला

  1. हिन्दी समाचार
GST Reform Controversy: उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के नेता 'नैक्सट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म' अभियान के तहत दुकानदारों और व्यापारियों से मिलकर उन्हें जीएसटी दरों में राहत व सुधारों की जानकारी दे रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि सरकार ने तैयार सामान पर GST घटा दी लेकिन कच्चे माल पर बढ़ा दी है। अखिलेश ने इसे भाजपा के ‘जीएसटी गोलमाल’ का सच करार दिया है।

By Abhimanyu 
राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘भाजपा ने दिखाने के लिए तैयार सामान पर जीएसटी घटा दी लेकिन वो सामान जिससे बनता है, उसके कच्चे माल पर जीएसटी बढ़ा दी। यही है भाजपा के ‘जीएसटी गोलमाल’ का सच। भाजपा कारोबारियों को संकट में डाल रही है क्योंकि भाजपाई तो सड़कों पर नारे लगाकर, 50% प्रतिशत का भाषण देकर निकल गये। जब जनता बाज़ार जा रही है और सस्ता माल नहीं पा रही है तो दुकानदारों से झगड़ रही है। भाजपा सुधार नहीं, ग्राहक-दुकानदार के संबंधों को बर्बाद कर रही है। भाजपा किसी की सगी नहीं है।’

