  3. GST रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, त्योहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए लेकर आया राहत: सीएम योगी

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। जीएसटी दरों में बदलाव से लोगों को काफी राहत मिलने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर, 2025 से ‘Next Gen GST रिफॉर्म’ की नई दरें लागू हो चुकी हैं। इसमें बड़े पैमाने पर GST में छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ-साथ बाजार में भी मजबूती आई है। त्योहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर GST शून्य कर दिया गया है। इसी तरह, घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को 0% से 5% के दायरे में लाया गया है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से GST से मुक्त कर दिया गया है। इस रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिलेगी।

‘विकसित भारत’ की आधारशिला के लिए इस तरह के ‘रिफॉर्म’ अत्यंत आवश्यक थे। ‘Next Gen GST रिफॉर्म’ के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देशवासियों/प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हैं।

