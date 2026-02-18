  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Guru Margi :  देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल से बदलेंगे इन राशियों के सितारे , चमकेगा भाग्य

Guru Margi :  देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल से बदलेंगे इन राशियों के सितारे , चमकेगा भाग्य

बृहस्पति को ग्रह मंडल का गुरु कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धन, संतान, विवाह और आस्था के कारक माने गए हैं। वर्तमान में  बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री होकर उल्टी चाल चल रहे हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Guru Margi :  देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल से बदलेंगे इन राशियों के सितारे , चमकेगा भाग्य

Guru Margi :  देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल से बदलेंगे इन राशियों...

अभिनेता सलमान खान पहुंचे अस्पताल, परिवार में फैला दुख

अभिनेता सलमान खान पहुंचे अस्पताल, परिवार में फैला दुख

Bharat-VISTAAR AI :  किसानों के लिए कल लॉन्च हो रहा स्पेशल AI प्लेटफॉर्म, बनेगा खेती की डिजिटल रीढ़, मिलेगी हर जानकारी

Bharat-VISTAAR AI :  किसानों के लिए कल लॉन्च हो रहा स्पेशल AI...

T20 WC  2026 : सूर्या 'सेना' के आगे पाकिस्तान ने किया सरेंडर, कोलंबो में भारत ने 61 रनों से चटाई धूल 

T20 WC  2026 : सूर्या 'सेना' के आगे पाकिस्तान ने किया सरेंडर,...

Air India Fined :  बिना परमिट के 8 बार उडाया गया एयर इंडिया का विमान , लगा  करोड़ का जुर्माना

Air India Fined :  बिना परमिट के 8 बार उडाया गया एयर...

वर्तमान बजट अख़बारों की सुर्ख़ी बटोरने वाला ज्यादा और 'अच्छे दिन’ की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है : मायावती

वर्तमान बजट अख़बारों की सुर्ख़ी बटोरने वाला ज्यादा और 'अच्छे दिन’ की...