  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल से होगा कमाल ,  ये राशियां होगी मालामाल

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल से होगा कमाल ,  ये राशियां होगी मालामाल

देवगुरु बृहस्पति की चाल में परिवर्तन होने वाला है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं। यहां गुरु बृहस्पति पिछले महीने 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर कर गए थे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति की चाल में परिवर्तन होने वाला है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं। यहां गुरु बृहस्पति पिछले महीने 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर कर गए थे। एक बार फिर  बृहस्पति देव की चाल बदलने वाली है। गुरु ग्रह को ज्योतिष में धन-वैभव और पारिवारिक खुशियों का कारक माना जाता है। गुरु जब भी राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो जीवन में कई तरह के परिवर्तन लोगों को देखने को मिल सकते हैं।

पढ़ें :- Kartik Purnima 2025 : देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये आसान उपाए , तिजोरी में चमत्कार हो जाएगा

देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में 11 नवंबर को वक्री चाल चलेंगे। गुरु कर्क राशि में 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। नवंबर महीने में गुरु के उल्टी चाल चलने से इन राशियों   के जातकों को लाभ होगा।

मकर
मकर राशि वालों के लिए गुरु की वक्री चाल लाभकारी है। आपके करियर में उछाल मिलेगा। रोजगार और व्यापार करने वालों को धन लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

कन्या राशि
कन्या राशि के 11वें भाव में गुरुदेव वक्री होंगे। कन्या राशि के जातकों के अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आपको करियर में सफलता मिलेगी। वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने  के लिए समय उत्तम है। शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे और कर्ज से आपको छुटकारा मिल सकता है।

वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों को देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से अचानक लाभ होगा। गुरु ग्रह के वक्री होने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। परेशानियों  और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी।  पूजा पाठ की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी।

पढ़ें :- Dev Uthani Ekadashi 2025 : देवउठनी एकादशी पर आज सायंकाल करें ये काम , जीवन में चमत्कार हो जाएगा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल से होगा कमाल ,  ये राशियां होगी मालामाल

Guru Vakri 2025 : देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल से होगा कमाल...

Kartik Purnima 2025 : देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये आसान उपाए , तिजोरी में चमत्कार हो जाएगा

Kartik Purnima 2025 : देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कार्तिक...

Dev Uthani Ekadashi 2025 : देवउठनी एकादशी पर आज सायंकाल करें ये काम , जीवन में चमत्कार हो जाएगा

Dev Uthani Ekadashi 2025 : देवउठनी एकादशी पर आज सायंकाल करें ये...

Tulsi Vivah 2025 : माता तुलसी का विवाह करने से परिवार में आती है संपन्नता , जानें विधि और पूजन सामग्री

Tulsi Vivah 2025 : माता तुलसी का विवाह करने से परिवार में...

01नवम्बर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से मिथुन, तुला सहित इन राशियों का जागेगा भाग्य,पढ़ें अपना राशिफल

01नवम्बर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से मिथुन, तुला सहित...

Dev Uthani Ekadashi 2025 : देवउठनी एकादशी पर धन के लिए करें ये उपाय , मिलेगा कर्ज से छुटकारा

Dev Uthani Ekadashi 2025 : देवउठनी एकादशी पर धन के लिए करें...