गुरुजी आए थे महिला के घर शाम रंगीन करने, लोगों ने मार-मार कर पूरा शरीर ही रंग डाला, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल

Guruji had come to a woman's house to make the evening colourful, people beat him up and coloured his entire body, the video went viral on social media