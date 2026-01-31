  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Haier 4-door refrigerator :  Haier ने भारत में लॉन्च किया 4-डोर रेफ्रिजरेटर , इतने रुपये है कीमत

Haier 4-door refrigerator :  Haier ने भारत में लॉन्च किया 4-डोर रेफ्रिजरेटर , इतने रुपये है कीमत

Haier ने चार दरवाजे वाला नया रेफ्रिजरेटर भारत में लॉन्च कर दिया है। ये फ्रिज दमदार फीचर्स के साथ आता है। हायर अप्लायंसेज इंडिया ने भारत में ल्यूमियर नाम से चार दरवाजों वाली रेफ्रिजरेटर की एक नई रेंज लॉन्च की है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Haier 4-door refrigerator :  Haier ने भारत में लॉन्च किया 4-डोर रेफ्रिजरेटर , इतने रुपये है कीमत

Haier 4-door refrigerator :  Haier ने भारत में लॉन्च किया 4-डोर रेफ्रिजरेटर...

बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने आ गई फिल्म धुरंधर, शुक्रवार आधी रात को हुआ प्रीमियर

बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने आ गई फिल्म धुरंधर,...

Mahashivratri 2026 :  कब है महाशिवरात्रि , जानें पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त

Mahashivratri 2026 :  कब है महाशिवरात्रि , जानें पूजा और पारण का...

Jammu and Kashmir Sonamarg avalanche :  जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण एवलांच, कई होटल को हुआ भारी नुकसान

Jammu and Kashmir Sonamarg avalanche :  जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण एवलांच,...

Uttarakhand Weather : उत्तराखंड में मौसम की भीषण मार, तीर्थ केदारनाथ में भारी हिमपात, रुद्रप्रयाग में हिमस्खलन का अलर्ट

Uttarakhand Weather : उत्तराखंड में मौसम की भीषण मार, तीर्थ केदारनाथ में...

Methi Ladoo Benefits :  मेथी के लड्डू जोड़ों के दर्द में असरदार , औषधि का काम करती है

Methi Ladoo Benefits :  मेथी के लड्डू जोड़ों के दर्द में असरदार...