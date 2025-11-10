  1. हिन्दी समाचार
  Haldiram's business expansion : हल्दीराम के देशी व्यंजन के साथ ले सकेंगे विदेशी सैंडविच का मजा,जल्द होगी बडी डील

Haldiram’s business expansion : हल्दीराम के देशी व्यंजन के साथ ले सकेंगे विदेशी सैंडविच का मजा,जल्द होगी बडी डील

भारत की जानी-मानी और फूड कंपनी हल्दीराम अमेरिकी ग्लोबल रेस्टोरेंट कंपनी इंस्पायर ब्रांड्स के साथ फ्रेंचाइजी डील कर सकती है।

By अनूप कुमार 
परी रेस्टोरेंट अग्निकांड के बाद आतिशबाजी का वीडियो आया सामने, कारो से आतिशबाजी करने वाले एक्सपोर्टर के बेटों पर हुई एफआईआर
