Haldiram’s business expansion : हल्दीराम के देशी व्यंजन के साथ ले सकेंगे विदेशी सैंडविच का मजा,जल्द होगी बडी डील

भारत की जानी-मानी और फूड कंपनी हल्दीराम अमेरिकी ग्लोबल रेस्टोरेंट कंपनी इंस्पायर ब्रांड्स के साथ फ्रेंचाइजी डील कर सकती है। एथनिक फूड सर्विस कंपनी हल्दीराम ग्रुप पश्चिमी शैली के त्वरित सेवा रेस्तरां (QSR) खोलने पर विचार कर रही है। हल्दीराम ग्रुप, अमेरिका स्थित वैश्विक रेस्तरां समूह इंस्पायर ब्रांड्स के साथ भारत में इंस्पायर ब्रांड्स की सैंडविच श्रृंखला जिमी जॉन्स को पेश करने के लिए एक विशेष फ्रेंचाइजी समझौते के लिए बातचीत कर रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, हल्दीराम ग्रुप सबवे और टिम हॉर्टन्स जैसे वैश्विक ब्रांड्स कंपनियों की तरह खुद को स्थापित करना चाहती है। कंपनी का ध्यान, ऐसे युवाओं पर है जो, वेस्टर्न स्टाइल कैफे को काफी पसंद करते हैं।

भारतीय फूड को दुनिया के अलग- अलग हिस्सों तक पहुंचाने में हल्दीराम ग्रुप ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हल्दीराम के देशी व्यंजन भारतीयों को बहुत पसंद आते है. अगर, कंपनी के मुनाफे की बात करें तो, हल्दीराम ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024 में 12,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था और इससे 1,400 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ।

1983 में स्थापित, जिमी जॉन्स एक सबवे-शैली की सैंडविच और रैप चेन है, जिसके अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात में 2,600 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं. अमेरिका में, जिमी जॉन्स अपनी वेबसाइट के अनुसार, 2.6 बिलियन डॉलर की कुल सिस्टम बिक्री के साथ सबसे बड़ा स्वामित्व वाला डिलीवरी सैंडविच ब्रांड है