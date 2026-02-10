Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जयंती के दिन करें सुंदरकांड का पाठ,  महाउपाय से दूर होंगे संकट

Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का सागर माना जाता है। मानयता है कि हनुमान जी पूजा कलयुग में सभी दुखों को दूर करके सुख-सौभाग्य दिलाने वाली मानी गई है। वर्ष में एक बार हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार, हनुमान जयंती का महापर्व हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। यह पावन पर्व हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइये जानते है इस वर्ष हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी।

हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार जिस चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर महाबली हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है, वह इस साल 01 अप्रैल 2026, बुधवार को प्रात:काल 07:06 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 02 अप्रैल 2026, बृहस्पतिवार को प्रात:काल 07:41 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हनुमान जी का पावन जन्मोत्सव 02 अप्रैल 2026 को ही मनाया जाएगा।

मंत्र

ऊं हं हनुमते नम:

ऊं हं पवन नन्दनाय स्वाहा

ऊं नमो भगवते हनुमते नम:

ऊं हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट

ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय ठं ठं ठं ठं ठं सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा ||

बेसन के लड्डू करें अर्पित

हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

भगवान राम और माता सीता की भी करें पूजा

हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ होता है। इसके साथ ही इस दिन रामायण, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना भी लाभदायक माना जाता है।

हनुमान जयंती के दिन भगवान राम और माता सीता की भी पूजा करें। बिना राम जी की पूजा के बजरंबली की आराधना अधूरी मानी जाती है।