  3. Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जयंती के दिन करें सुंदरकांड का पाठ,  महाउपाय से दूर होंगे संकट

Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जयंती के दिन करें सुंदरकांड का पाठ,  महाउपाय से दूर होंगे संकट

हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का सागर माना जाता है। मानयता है कि हनुमान जी पूजा  कलयुग में सभी दुखों को दूर करके सुख-सौभाग्य दिलाने वाली मानी गई है। वर्ष में एक बार हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

