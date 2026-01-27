  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Harad in Ayurveda : आयुर्वेद में हरड़ को कहा जाता है अमृत, शरीर का ‘स्मार्ट मैकेनिक’ है

Harad in Ayurveda : आयुर्वेद में हरड़ को कहा जाता है अमृत, शरीर का ‘स्मार्ट मैकेनिक’ है

आयुर्वेद में हरड़ को अमृत कहा जाता है। हरड़ शरीर का 'स्मार्ट मैकेनिक' कहा जाता है। ये पूरे शरीर को भीतर से संतुलित और मजबूत बनाती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Bakayan Benefits : ये औषधि बॉडी को अंदर से साफ करके रोगों को दूर करती है , जानें फायदे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Harad in Ayurveda : आयुर्वेद में हरड़ को कहा जाता है अमृत, शरीर का 'स्मार्ट मैकेनिक' है

Harad in Ayurveda : आयुर्वेद में हरड़ को कहा जाता है अमृत,...

Best lentils for health : हार्मोनल हेल्थ के लिए बेस्ट है ये दाल , इंसुलिन सेंसिटिविटी से लेकर पाचन तक में करती हैं मदद

Best lentils for health : हार्मोनल हेल्थ के लिए बेस्ट है ये...

Bakayan Benefits : ये औषधि बॉडी को अंदर से साफ करके रोगों को दूर करती है , जानें फायदे

Bakayan Benefits : ये औषधि बॉडी को अंदर से साफ करके रोगों...

Weak Bones In Old Age : बुजुर्गों की कमजोर हड्डियां गंभीर फ्रैक्चर के पीछे की वजह, छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखकर आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं

Weak Bones In Old Age : बुजुर्गों की कमजोर हड्डियां गंभीर फ्रैक्चर...

गाजीपुर में फैले रहस्यमयी बुखार पर आखिर शासन-प्रशासन की टूटी कुंभकर्णी नींद, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने तलब की रिपोर्ट, 11 ग्राम सचिवों पर गिरी गाज

गाजीपुर में फैले रहस्यमयी बुखार पर आखिर शासन-प्रशासन की टूटी कुंभकर्णी नींद,...

गाजीपुर एग्रो प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी दर्जनभर गावों के बच्चों को बना रहा है विकलांग, जल जीवन मिशन बना छलावा, प्रदूषित हैडपंप का पानी पीने को मजबूर लोग

गाजीपुर एग्रो प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी दर्जनभर गावों के बच्चों...