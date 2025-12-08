Harley Davidson X440 : हार्ले डेविडसन X440 की कीमतों में कटौती ,  X440 T मॉडल की बुकिंग शुरू

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले डेविडसन  ने भारत में अपनी X440T मोटरसाइकिल 2.39 लाख रुपये (ex-showroom) में लॉन्च कर दी है, जो भारतीय बाज़ार में उसकी दूसरी सबसे छोटी मोटरसाइकिल है।  

अनूप कुमार 
Harley Davidson X440 : अमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले डेविडसन  ने भारत में अपनी X440T मोटरसाइकिल 2.39 लाख रुपये (ex-showroom) में लॉन्च कर दी है, जो भारतीय बाज़ार में उसकी दूसरी सबसे छोटी मोटरसाइकिल है।  यह लॉन्च देश में हार्ले-डेविडसन की नई क्रूज़र लाइनअप के साथ मेल खाता है, जो भारतीय राइडर्स के लिए इसके पोर्टफोलियो का और विस्तार करता है। इसी के साथ ही कंपनी स्टैंडर्ड X440 मॉडल की कीमत में 25,000 रुपये तक की कटौती की है। इसके साथ ही कम खरीदार मिलने के कारण बाइक के बेस डेनिम वेरिएंट को भी बंद कर दिया है।
इससे विविड ट्रिम भारत में कंपनी का एंट्री-लेबल वेरिएंट बन गया है, जिसकी कीमत अब 2.34 लाख रुपये है, जबकि S ट्रिम की 2.54 लाख रुपये है।

इंजन
हार्ले-डेविडसन X440 में 440 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 6,000 आरपीएम पर 27 बीएचपी और 4,000 आरपीएम पर 38 एनएम उत्पन्न करता है।

गियरबॉक्स
छह-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-असिस्ट क्लच के साथ, यह लॉन्ग-स्ट्रोक मोटर स्मूथ और टॉर्की परफॉर्मेंस देता है, जिससे यह शहर और हाईवे दोनों पर चलने के लिए उपयुक्त है और हार्ले-डेविडसन की खासियत को बरकरार रखता है।

रियर अलॉय व्हील
इस मोटरसाइकिल में 18-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर अलॉय व्हील हैं, जिन्हें संतुलित हैंडलिंग के लिए अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर सपोर्ट करते हैं।

