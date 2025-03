Haryana BJP District Presidents List: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने जारी की हरियाणा के जिला अध्यक्षों की लिस्ट

Haryana District Presidents List: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने हरियाणा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। राज्य में 22 जिले हैं, लेकिन भाजपा ने संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए 27 जिलों को नामित किया है। सूची में सर्वप्रिया त्यागी (गुरुग्राम), अजय मित्तल (पंचकूला), मनदीप राणा (अंबाला) और अन्य शामिल हैं।

Chandigarh: BJP state president Mohan Lal Badoli has released the list of district presidents for Haryana. While the state has 22 districts, BJP has designated 27 for organizational purposes. The list includes Sarvapriya Tyagi (Gurugram), Ajay Mittal (Panchkula), Mandeep Rana… pic.twitter.com/bmAsWp611N

— IANS (@ians_india) March 17, 2025