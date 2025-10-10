ADGP वाई पूरण कुमार की आत्महत्या मामले में हरियाणा की सैनी का बड़ा एक्शन, DGP समेत 15 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

  1. हिन्दी समाचार
हरियाणा के ADGP आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या (IPS Puran Suicide Case) के दो दिन बाद गुरुवार रात करीब 10.40 बजे चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर (Haryana DGP Shatrughan Kapoor) और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया (SP Narendra Bijarnia) समेत सुसाइड नोट में शामिल 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।

संतोष सिंह 
चंडीगढ़। हरियाणा के ADGP आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या (IPS Puran Suicide Case) के दो दिन बाद गुरुवार रात करीब 10.40 बजे चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर (Haryana DGP Shatrughan Kapoor) और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया (SP Narendra Bijarnia) समेत सुसाइड नोट में शामिल 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108(आत्महत्या के लिए उकसाना), 3(5), 3(1)(आर) और एससीएसटी एक्ट (SC/ST Act) के तहत केस दर्ज किया गया है।

पीड़ित परिवार लगातार एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा था। हरियाणा की आईएएस लॉबी भी अमनीत पी कुमार के साथ थी। कुछ अधिकारी गुरुवार को उनके घर भी आए थे। परिवार ने चेतावनी दी थी कि जब तक सभी आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वह पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। पहले कहा जा रहा था कि पूरन कुमार की एक बेटी ने अमेरिका से वापस आना था इसलिए भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को रोका गया था।

जानकारी के अनुसार, बीते रोज सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने पूरन सिंह के परिवार से मुलाकात की थी। वहीं, अब हरियाणा सिविल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन (Haryana Civil Service Officers Association) ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चीफ सेक्रेटरी समेत सभी आरोपियों को पद से हटाने की मांग की है। इस संबंध में गृहमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) को पत्र भेजा गया है। उधर,  एफआईआर के बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भर दी है अब पोस्टमार्टम किया जाएगा  परिवार की मांग पर ही पीजीआई के डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। इससे पहले गर्वनमेंट मेडिकल कालेज एवं अस्पताल सेक्टर-32 का मेडिकल बोर्ड किया गया था, लेकिन परिवार उस पर राजी नहीं हुआ। वहीं, अफसर की बेटी का भी अमेरिका से आने का इंतजार किया जा रहा था।

15 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने आईपीएस अधिकारी की पत्नी की शिकायत पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर (Haryana DGP Shatrughan Kapoor) , रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरनिया समेत कुल 15 वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में इन अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में 3 आईएएस और 12 आईपीएस अधिकारी नामजद किए गए हैं।
अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव, टी.वी.एस.एन. प्रसाद — पूर्व मुख्य सचिव,  राजीव अरोड़ा, पूर्व एसीएस और आईपीएस अधिकारियों में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, मनोज यादव, पूर्व डीजीपी,  पी.के. अग्रवाल, पूर्व डीजीपी, कला रामचंद्रन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, संदीप खिर्वर, एडीजीपी, एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों, एडीजीपी संजय कुमार, एडीजीपी माता रवि किरण, आईपीएस शिवास कविराज, आईजी पंकज नैन, आईजी कुलविंदर सिंह और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरनिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी के नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं. एफआईआर दर्ज होने के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

