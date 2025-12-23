रात 3 बजे आया... छेड़छाड़ करने लगा...', उर्फी के घर में आधी रात को घुसे 2 शख्स, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती

फैशन ट्रेंड को लेकर चर्चाओं में बनी रहने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद एक बार फिर खबरों में बनी हुई हैं। उर्फी जावेद ने बीते दिन इंस्टाग्राम के जरिए बताया था कि वह सुबह सुबह मुंबई के दादाभाई नौरोजी पुलिस स्टेशन गई थीं। उनके साथ आधी रात को कोई भयानक घटना घटी थी। उर्फी के इस बात ने फैंस को टेंशन में डाल दिया है। हर कोई एक्ट्रेस से उस हादसे के बारे में जानना चाह रहा था और अब उर्फी जावेद ने उस घटना का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे रात को 3.30 बजे दो शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उनके घर में घुस गए।

उर्फी जावेद ने आधी रात को हुई घटना का किया खुलासा

इस घटना के बाद उर्फी जावेद ने ई-टाइम्स से बात की. जिसमें उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया. उर्फी जावेद ने खुलासा किया कि उनके साथ लगभग रात के 3.30 बजे वो हादसा हुआ। एक्ट्रेस ने कहा, ‘कोई रात को 10 मिनट तक मेरे घर की डोरबेल बजाता रहा. जब मैं बाहर देखने गई, तब मुझे पता चला कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और वह बार बार दरवाजा खोलने की जिद कर रहा था. दूसरा आदमी दूसरे कोने पर खड़ा था. तब मैंने उसे कहा कि ये सब बंद करो और यहां से चले जाओ. जब तब मैंने उसे पुलिस की धमकी नहीं दी, तब तक वह वहां से नहीं गया.’

उर्फी जावेद की बिल्डिंग में ही रहता है वो शख्स

इसके बाद उर्फी जावेद ने खुलासा किया कि उस दौरान उनके साथ उनकी बहनें थीं. वह डॉली और आस्फी के साथ घर में ही थीं और वह लोग अपनी बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर रहते हैं और जो शख्स बार-बार दरवाजा बजा रहा था, वह उसी बिल्डिंग का था. उर्फी ने कहा, ‘वो इंसान खुद को राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ बता रहा था और वे वह कुछ भी करने की धमकी दे रहा था. इसके बाद पुलिस आई और फिर मामला और ज्यादा बढ़ गया.’

सबूत के साथ हुई छेड़छाड़

उर्फी जावेद ने उस शख्स पर सबूत से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया. उर्फी ने दावा किया कि जब वह लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे तब वो आदमी गार्ड के पास जाकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए कहता है और ये बात उन्होंने सुनी भी है. उर्फी ने बताया कि अब मामला दर्ज हो गया है