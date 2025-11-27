हेड कोच गंभीर के खिलाफ नहीं होगा कोई एक्शन! BCCI ने इस वजह से दिया अभयदान

  1. हिन्दी समाचार
Indian Cricket News: टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के चलते हेड कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर है। उनके करीब एक साल के कार्यकाल में भारत को घर पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद गंभीर की कुर्सी खतरे में नजर आ रही थी। हालांकि, बीसीसीआई इस समय एक्शन के मूड में नजर नहीं आ रहा है। यानी गंभीर कोच पद पर बने रहेंगे।

एक अंग्रेजी अखबार की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई जल्दबाज़ी में हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेने वाला है। खासकर जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 बेहद नजदीक है। रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, “बीसीसीआई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। टीम ट्रांजिशन फेज में है। जहां तक कोच गौतम गंभीर का सवाल है तो हम उन पर कोई फैसला नहीं लेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप सिर पर है और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है। बीसीसीआई सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट से बात करेगी लेकिन आनन-फानन में कोई कार्रवाई नहीं होगी।”

इससे पहले, घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, “मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है। लेकिन मैं वही आदमी हूं जिसने इंग्लैंड में आपको नतीजे दिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी व एशिया कप के लिए कोच था।” इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बीसीसीआई जल्द कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल, कोच गंभीर की कुर्सी सुरक्षित नजर आ रही है।

