  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health Alert! जापान में तेजी से बढ़ते फ्लू ने बढ़ाई भारत की चिंता, Doctor से जाने बचने का उपाय

Health Alert! जापान में तेजी से बढ़ते फ्लू ने बढ़ाई भारत की चिंता, Doctor से जाने बचने का उपाय

कोरोना महामारी के  खौफनाक मंजर को अब तक लोग नहीं भूल पाये  हैं । न जाने कितने लोगों को भूख के कारण  जान गवानी पड़ी। इसी बीच अब जापान में पिछले कुछ समय से एक और बीमारी ने कहर बरपाया हुआ है। दरअसल, यहां फ्लू के मामलों में तेजी को देखते इसे देशव्यापी महामारी घोषित कर दिया है। लगातार बढ़ते फ्लू के मामलों को देखते हुए यहां पर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही वहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली दबाव में आ गई है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कोरोना महामारी के  खौफनाक मंजर को अब तक लोग नहीं भूल पाये  हैं । न जाने कितने लोगों को भूख के कारण  जान गवानी पड़ी। इसी बीच अब जापान में पिछले कुछ समय से एक और बीमारी ने कहर बरपाया हुआ है। दरअसल, यहां फ्लू के मामलों में तेजी को देखते इसे देशव्यापी महामारी घोषित कर दिया है। लगातार बढ़ते फ्लू के मामलों को देखते हुए यहां पर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही वहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली दबाव में आ गई है। वहीं इस स्थिति को लेकर सवाल उठता है कि क्या यह किसी नई महामारी की दस्तक है? क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है? अगर हां, तो सुरक्षित रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

पढ़ें :- Health Care: महिलाओं में नजर आते हैं विटामिन-डी की कमी के ये संकेत, भूलकर कर न करें नज़रअंदाज़

क्या भारत में भी है खतरा?

डॉक्टर बताते हैं कि जापान में इन्फ्लूएंजा (फ्लू) के मामलों बढ़ रहे हैं ।इससे  भारत सहित पड़ोसी देशों में इसके फैलने की आशंका बढ़ गई है। हमारा मानना है कि ग्लोबल ट्रैवल, बदलते मौसम और कोविड के बाद कम होती इम्युनिटी इस बढ़ोतरी में योगदान दे सकती है। हालांकि, भारत में फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामले अक्सर मौसम में बदलाव के दौरान बढ़ जाते हैं।

बचाव के लिए क्या करें

डॉक्टर के अनुसार भले ही अभी खतरा कम है, लेकिन लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। एनुअल फ्लू वेक्सीनेशन सबसे प्रभावी सुरक्षा उपाय है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज या अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए।इसके साथ ही अच्छी स्वच्छता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। बार-बार हाथ धोना, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना और फ्लू के लक्षण वाले लोगों के निकट संपर्क से बचना इन्फेक्शन के जोखिम को काफी कम कर सकता है। पर्याप्त आराम  से भरपूर बैलेंस्ड डाइट और हाइड्रेटेड रहना इम्युनिटी को मजबूत करता है।

पढ़ें :- Health Tips : स्किन कैंसर रोकने में मददगार हो सकता विटामिन सप्लीमेंट्स, स्टडि में हुआ खुलासा

इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर सलाह देते हैं कि  तेज बुखार , गले में खराश, बदन दर्द या लगातार खांसी होने पर किसी को भी खुद से इलाज करने के बजाय तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। सतर्क रहना, रोकथाम के उपाय अपनाना और समय पर वेक्सीनेशन भारत को बढ़ते ग्लोबव फ्लू के खतरे से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Health Alert! जापान में तेजी से बढ़ते फ्लू ने बढ़ाई भारत की चिंता, Doctor से जाने बचने का उपाय

Health Alert! जापान में तेजी से बढ़ते फ्लू ने बढ़ाई भारत की...

Porridge perfect breakfast : दलिया देगा एनर्जी का फुल डोज, परफेक्ट नाश्ते से चुस्ती फुर्ती रहेगी बरकरार

Porridge perfect breakfast : दलिया देगा एनर्जी का फुल डोज, परफेक्ट नाश्ते...

Health Care: महिलाओं में नजर आते हैं विटामिन-डी की कमी के ये संकेत, भूलकर कर न करें नज़रअंदाज़

Health Care: महिलाओं में नजर आते हैं विटामिन-डी की कमी के ये...

Asafoetida Benefits :  हींग को रसोई का राजा कहा जाता है, जानें आयुर्वेद और ज्योतिष् में हींग के फायदे

Asafoetida Benefits :  हींग को रसोई का राजा कहा जाता है, जानें...

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल...

VIDEO- ये स्पेशल सिगरेट पीती हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, शराब और स्मोकिंग छोड़ने की अपील को किया खारिज

VIDEO- ये स्पेशल सिगरेट पीती हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, शराब...