Hero and TVS electric bikes : हीरो और टीवीएस इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की बना रहे हैं योजना , पेटेंट के लिए किया आवेदन

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदना अब आसान माना जाता। टू-व्हीलर की मांग में पिछले पांच वर्षों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hero and TVS electric bikes : भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदना अब आसान माना जाता। टू-व्हीलर की मांग में पिछले पांच वर्षों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों के नेतृत्व में ई-टू-व्हीलर बाजार में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और अधिकांश प्रमुख कंपनियां अब मजबूती से स्थापित हो चुकी हैं। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी आगामी इलेक्ट्रिक बाइकों के लिए भारत में डिज़ाइन पेटेंट दाखिल किए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि लॉन्च उम्मीद से कहीं अधिक जल्द हो सकते है। आइये जानते है।

पढ़ें :- BMW i7 electric sedan :  BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान ने भारत में 1,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार,नया स्टैंडर्ड सेट किया

हीरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक बाइक डिजाइन पेटेंट
हालांकि दोनों कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर समयसीमा की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनकी भविष्य की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें क्या लेकर आ सकती हैं।

हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प अपने इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड विडा के तहत अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने मिलान में आयोजित EICMA 2025 में पहली बार प्रदर्शित किए गए मॉडल विडा VXZ के लिए भारत में डिजाइन पेटेंट के लिए आवेदन किया है। इस मोटरसाइकिल को जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ मिलकर विकसित किया गया है।

पेटेंट किए गए डिज़ाइन में विडा वीएक्सजेड को स्पोर्टी, स्ट्रीटफाइटर से प्रेरित लुक और आगे की ओर झुके हुए भार के साथ दिखाया गया है। मोटरसाइकिल में झुकी हुई राइडिंग पोजीशन, नुकीले टैंक एक्सटेंशन और Split-seat setup के साथ एक कॉम्पैक्ट, ऊपर की ओर उठा हआ टेल सेक्शन है।

टीवीएस इलेक्ट्रिक बाइक डिजाइन पेटेंट
टीवीएस मोटर कंपनी भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, eFX 30 के लिए डिजाइन पेटेंट के लिए आवेदन किया है। इस मॉडल को पहले EICMA 2025 में एक कॉन्सेप्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया था।
पेटेंट तस्वीरों से टीवीएस ईएफएक्स 30 आक्रामक और Performance-oriented दिखती है, जिसका डिज़ाइनStreet Fighter style का है। इसमें आगे की ओर झुका हुआ स्टांस, भारी-भरकम फ्रंट सेक्शन और शार्प, मिनिमलिस्ट टेल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कॉन्सेप्ट में मैट ग्रे रंग के साथ पीले रंग के हाइलाइट्स थे।

पढ़ें :- Tesla : टेस्ला अब Electric car की जगह बनाएगी Robot , जानें एलन मस्क का फैसला

