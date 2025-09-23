  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Hero Destini 110 : नई हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स, माइलेज और डिजाइन

Hero Destini 110 : नई हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स, माइलेज और डिजाइन

शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर हीरो मोटोकॉर्प ने अपने स्कूटर लाइनअप में एक नया मॉडल डेस्टिनी 110 लॉन्च किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hero Destini 110 : शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर हीरो मोटोकॉर्प ने अपने स्कूटर लाइनअप में एक नया मॉडल डेस्टिनी 110 लॉन्च किया है। आराम के सफर का वादा करने वाली डेस्टिनी 110 देश के सबसे बड़े टू-व्हीलर सब-सेगमेंट में एक फैमिली-ओरिएंटेड स्कूटर है। वहीं कीमत की बात करें तो इस स्कूटर की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत VX (ड्रम) के लिए 72,000 रुपये से शुरू होकर ZX (डिस्क) के लिए 79,000 रुपये तक है।

पढ़ें :- Skoda Kodiaq :  स्कोडा ने लॉन्च किया कोडियाक SUV का छोटा मॉडल , जानें इंजन और सेफ्टी

इंजन और माइलेज
दमदारी की बात करें तो स्कूटर में 110cc का इंजन मिलेगा जो 56.2 किमी/लीटर का माइलेज देगी।

फीचर्स
वहीं प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने में फीचर्स  की बात करें तो इसमें क्रोम एक्सेंट, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप, H-आकार का एलईडी टेल लैंप, एनालॉग-डिजिटल स्पीडोमीटर, बूट लैंप, फ्रंट ग्लव बॉक्स और 190 मिमी का फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है।

कलर
VX Cast Drum मॉडल इटरनल व्हाइट, मैट स्टील ग्रे और नेक्सस ब्लू रंग में उपलब्ध होगा, जबकि जेडएक्स कास्ट डिस्क एक्वा ग्रे, नेक्सस ब्लू और ग्रूवी रेड रंग में आएगा।

डिजाइन
कंपनी का कहना है कि इसकी स्टाइलिंग युवा सवारों और परिवारों, दोनों को आकर्षित करने के लिए तैयार की गई है।

पढ़ें :- Tata GST Festival :  इस कार पर मिल रहा है ₹2 लाख तक का बंपर डिस्काउंट , जानें ऑफर और फीचर्स

हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप
यह स्कूटर देशभर में हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप पर चरणबद्ध तरीके से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hero Destini 110 : नई हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स, माइलेज और डिजाइन

Hero Destini 110 : नई हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर लॉन्च, जानें फीचर्स,...

Skoda Kodiaq :  स्कोडा ने लॉन्च किया कोडियाक SUV का छोटा मॉडल , जानें इंजन और सेफ्टी

Skoda Kodiaq :  स्कोडा ने लॉन्च किया कोडियाक SUV का छोटा मॉडल...

Tata GST Festival :  इस कार पर मिल रहा है ₹2 लाख तक का बंपर डिस्काउंट , जानें ऑफर और फीचर्स

Tata GST Festival :  इस कार पर मिल रहा है ₹2 लाख...

Mahindra Scorpio Classic SUV : जीएसटी कटौती के बाद ये पापुलर SUV हुई इतनी  सस्ती , जानें नई कीमत

Mahindra Scorpio Classic SUV : जीएसटी कटौती के बाद ये पापुलर SUV...

TVS Radeon :  इस स्टाइलिश बाइक पर GST Cut के बाद मिल रही जबरदस्त डील , जानें माइलेज और कीमत

TVS Radeon :  इस स्टाइलिश बाइक पर GST Cut के बाद मिल...

TVS New Electric Scooter Orbiter : आ गया TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर, जानें रेंज और कीमत

TVS New Electric Scooter Orbiter : आ गया TVS का नया इलेक्ट्रिक...