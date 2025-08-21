Hero Glamour X 125 :  हीरो मोटोकॉर्प ने कम कीमत में लॉन्च की स्पोर्टी बाइक , जानिए स्टाइल और खासियतें

Hero Glamour X 125 : हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में 2025 मॉडल हीरो ग्लैमर एक्स 125 को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। इस बार कंपनी ने बाइक को कई प्रीमियम फीचर्स (Premium Features) के साथ पेश किया है, जिनमें सबसे खास है क्रूज कंट्रोल, जो अब तक केवल महंगी बाइक्स में ही मिलता था। इसमें 60 से ज्यादा फीचर्स, 7 सेगमेंट बेस्ट और 4 सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं।

कीमत की बात करें तो नई हीरो ग्लैमर एक्स 125 की कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए एक्स-शोरूम 90,000 रुपये रखी गई है, वहीं डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत 1 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी

इस बाइक में एडवांस LCD स्पीडोमीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। इससे राइडर कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन देख पाएगा। साथ ही इसमें नेविगेशन सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो जाएगी।

क्रूज कंट्रोल फीचर

हीरो ग्लैमर एक्स 125 का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका क्रूज कंट्रोल फीचर, जो आमतौर पर केवल प्रीमियम मोटरसाइकिलों में मिलता है, जैसे KTM 390 Duke और TVS Apache RTR 310। इसके अलावा इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और तीन राइडिंग मोड (Eco, Road, Power) भी दिए गए हैं, जो राइडिंग के अनुभव को बेहतर बनाते हैं।

एडवांस फीचर्स

बाइक में एडवांस फीचर्स के तौर पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला अडैप्टिव LCD डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और फुल-LED लाइटिंग शामिल है।