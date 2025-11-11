Hero VID Evooter VX2 Go : हीरो ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक स्कूटर वीआईडी इवोटर वीएक्स2 गो, जानें कीमत और खासियत

Hero VID Evooter VX2 Go : हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी ने हीरो वीआईडी इवोटर वीएक्स2 गो का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसे मार्केट में VX2 Go के नाम से उतारा है और इसमें नया 3.4 kWh बैटरी पैक दिया है। कंपनी ने बाजार में VX2 Go को नए 3.4 kWh बैटरी पैक वेरिएंट के साथ बाजार में उतारा है। इस नए वेरिएंट को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया, जिसे सरकार के “ग्रीन मोबिलिटी” मिशन को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

रेंज

नया Evooter VX2 Go में कंपनी ने 3.4 kWh की क्षमता का Dual removable battery system दिया है। कंपनी का दावा है कि ये बैटरी पैक सिंगल चार्ज में स्कूटर को 100 किलोमीटर की Real-world range देने में सक्षम है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 6 kW की पीक पावर और 26 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 70 किमी/घंटा है। इसमें दो राइडिंग मोड- इको और राइड दिए गए हैं, जिससे राइडर ज़रूरत के अनुसार परफॉर्मेंस चुन सकता है।

इसमें फ्लैट फ्लोरबोर्ड, बड़ी सीट, 27.2 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज और सस्पेंशन सेटअप दिया गया है जो न केवल कम्फर्टेबल राइड देता है। बल्कि इसके काफी प्रैक्टकल बनाता है।

कीमत

VID Evooter VX2 Go की शुरुआती कीमत 1,02,000 रुपये रखी गई है, जिसमें बैटरी की कीमत भी शामिल है। वहीं (BaaS) सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए इसकी कीमत 60,000 रुपये से शुरू होती है।