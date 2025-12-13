Hero Vida Dirt.E K3 E Bike : हीरो विदा डर्ट.ई K3 इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हुई , जानें सेफ्टी फीचर्स और सस्पेंशन सेटिंग

Hero Vida Dirt.E K3 E Bike : विदा ने 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई Dirt.E K3 इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक लॉन्च की है। शुरुआती 300 यूनिट्स के लिए इस ई-बाइक की कीमत 69,990 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

Dirt.E K3 का डिज़ाइन एक विशिष्ट डर्ट बाइक जैसा है, जिसमें उभरा हुआ चोंच जैसा फेंडर और पतला प्रोफाइल शामिल है। यह 500W मोटर द्वारा संचालित है, जिससे कंपनी का दावा है कि इसकी अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा है। इसमें 360Wh की बैटरी है, जो सामान्य राइडिंग परिस्थितियों में 2-3 घंटे का बैकअप प्रदान करती है। बैटरी को 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं।

सेफ्टी फीचर्स

इसमें रिमूवेबल फुटपेग्स, चेस्ट पैड, मैग्नेटिक किल स्विच, रियर मोटर कवर और रियर

सस्पेंशन सेटिंग

इस बाइक की खास बात यह है कि यह राइडर के साथ-साथ एडजस्ट हो सकती है। इसमें सस्पेंशन सेटिंग के तीन लेवल हैं: स्मॉल, मीडियम और लार्ज। हर लेवल सस्पेंशन की लंबाई और फ्रेम की ऊंचाई को बदलता है। स्मॉल सेटिंग में सीट की ऊंचाई 454mm तक सीमित है, मीडियम में यह 544mm तक जाती है और लार्ज में 631mm तक पहुंच जाती है। ब्रेकिंग के लिए इसमें 160mm का रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, K3 एक कस्टमर ऐप के साथ आती है जिससे माता-पिता बाइक की राइड सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 राइडिंग मोड हैं: लो, मिड और हाई, जिनमें से प्रत्येक टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन को बदलता है। लो मोड में स्पीड 8 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहती है, जबकि मिड मोड में यह 17 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। हाई मोड में 25 किमी प्रति घंटे की पूरी टॉप स्पीड अनलॉक हो जाती है।