Himachal Pradesh Blast: सोलन ज़िले में नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पास ज़ोरदार धमाका, कई इमारतों के शीशे टूटे

  Himachal Pradesh Blast: सोलन ज़िले में नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पास ज़ोरदार धमाका, कई इमारतों के शीशे टूटे

Himachal Pradesh Blast: हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पास कथित तौर पर एक धमाका हुआ है, जिससे आस-पास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ कई मीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने घटनास्थल को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है, फोरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही है।

अधिकारियों ने घटनास्थल को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है, फोरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि पुलिस स्टेशन, ECHS पॉलीक्लिनिक और मार्केट कमेटी की बिल्डिंग के शीशे टूट गए। फिलहाल, धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है, और न ही किसी के हताहत होने की खबर है।

स्थानीय लोगों और प्रवासी मज़दूरों ने बताया कि धमाके की आवाज़ काफी दूर तक सुनाई दी, जिससे लोग हैरान और परेशान हो गए। इलाके में चाय की दुकान पर बैठे लोग अचानक तेज़ आवाज़ सुनकर डर के मारे सहम गए।

