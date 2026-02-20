Holi grah gochar 2026 :  होली पर ऐसी रहेगी ग्रहों की चाल , राहु-केतु सहित 4 ग्रह वक्री

  1. हिन्दी समाचार
Holi planet transit 2026: This will be the movement of planets on Holi, 4 planets including Rahu and Ketu will be retrograde होली का त्योहार आने वाला है।  इस साल होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। होली पर ग्रहों के गोचर में बदलाव होने वाला है।

Holi grah gochar 2026 :  होली का त्योहार आने वाला है।  इस साल होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। होली पर ग्रहों के गोचर में बदलाव होने वाला है। ज्योतिषविदों का कहना है कि होली पर ग्रहों की विशेष स्थिति एक दुर्लभ संयोग का निर्माण कर रही है। 2026 की होली को जो चीज़ सबसे ज्यादा ‘विशेष’ और ‘दुर्लभ’ बनाती है, वह है पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse)। यह ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो पूरे एशिया समेत ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आएगा

वैदिक पंचांग के अनुसार, होली पर चार ग्रह उल्टी चाल चलने वाले हैं। राहु और केतु के अलावा अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं। अब 26 फरवरी को बुध की उल्टी चाल भी शुरू होने वाली है। ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना कि होली पर चार बड़े ग्रहों की उल्टी चाल तीन राशि वालों को भाग्यशाली बनाएगी।

मिथुन राशि
वक्री ग्रह मिथुन राशि वालों के शुभ परिणाम देने वाले होंगे। कर्ज-उधार की समस्या समाप्त होने वाली है। वाहन या नया घर खरीदने के योग भी हैं। संतान पक्ष की शिक्षा और उसके भविष्य को लेकर योजनाएं बनाएँगे।

तुला राशि
तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे। रोजगार के नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। व्यवहार में एक अनोखापन झलकेगा।  जिस
महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का आपको लंबे समय से इंतजार था, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है।

मकर राशि
मकर राशि के लोगों के लिए यह समय लोग लिए मददगार साबित होगा। व्यापार में प्रचा पर रहेगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी। आपके अंदर दिखाई दे सकता है।

