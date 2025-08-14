Honda Activa 25th Anniversary Edition : होंडा एक्टिवा 110, 125, SP 125 25वीं वर्षगांठ संस्करण लॉन्च,जानें कीमतें और फीचर्स

  1. हिन्दी समाचार
लोकप्रिय दोपहिया वाहन कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारत में ब्रांड के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25वीं वर्षगांठ संस्करण लॉन्च किए हैं।

By अनूप कुमार 
Honda Activa 25th Anniversary Edition : लोकप्रिय दोपहिया वाहन कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारत में ब्रांड के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25वीं वर्षगांठ संस्करण लॉन्च किए हैं। इनमें एक्टिवा 110, एक्टिवा 125 और एसपी 125 हैं। इन मॉडलों की बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं डिलीवरी की बात करें तो अगस्त 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। आइए एक नज़र डालते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं।

कीमत और रंग
एक्टिवा 110 एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 92,565 रुपये है, जबकि एक्टिवा 125 की कीमत 97,270 रुपये है। SP125 की कीमत 1,02,516 रुपये है। सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। ये तीनों मॉडल केवल DLX वेरिएंट में उपलब्ध हैं। वहीं कलर की बात करें तो और दो विशेष पर्ल साइरन ब्लू और मैट स्टील ब्लैक मेटैलिकरंगों में उपलब्ध हैं।

एक्सक्लूसिव एनिवर्सरी ग्राफिक्स
बदलावों की बात करें तो होंडा ने एक्टिवा डुओ में एक्सक्लूसिव एनिवर्सरी ग्राफिक्स , आगे की तरफ ब्लैक क्रोम फिनिश और पाइराइट ब्राउन मेटैलिक अलॉय व्हील्स दिए हैं।

