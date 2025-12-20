Honda City Hybrid 2026 :  नए अवतार में आने वाली है 2026 होंडा सिटी हाइब्रिड, स्टाइलिश और फीचर से भरपूर नजर आएगी

होंडा सिटी हाइब्रिड 2026 नए अवतार में आने वाली है। नए अपडेट के साथ Honda City पहले से ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और फीचर से भरपूर नजर आएगी। कंपनी होंडा सिटी को साल 2026 में नए फेसलिफ्ट अपडेट के साथ पेश करने की तैयारी में है। यह फिफ्थ जेनरेशन Honda City (Fifth Generation Honda City)का दूसरा बड़ा अपडेट होगा, जिसे पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था।

मुकाबला

नए अपडेट के साथ कार का लुक और ज्यादा आकर्षक होगा, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट में शानदार माइलेज और एडवांस फीचर्स (Advanced Features) पहले की तरह बरकरार रहेंगे। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला (competition) हुंडई वर्ना, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) से रहेगा।

फ्रेश डिजाइन

रिपोर्ट्स के अनुसार Honda City 2026 का डिजाइन कंपनी की ग्लोबल कारों से इंस्पायर्ड होगा। इसमें आपको Honda Civic जैसी झलक देखने को मिल सकती है।

डे-टाइम रनिंग लाइट्स

कार के फ्रंट में नया क्रोम ग्रिल, शार्प LED हेडलैंप और डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी। बंपर को भी ज्यादा स्पोर्टी बनाया जाएगा। साइड प्रोफाइल में नए 16-इंच अलॉय व्हील्स और साफ लाइन्स इसे प्रीमियम लुक (Premium look) देंगे।

इंटीरियर

इंटीरियर में बेहतर क्वालिटी के मटीरियल, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और लेदर सीट्स मिलने की उम्मीद है।

एडवांस फीचर्स

नई Honda City 2026 में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पुश बटन स्टार्ट, सनरूफ और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये कार टेक्नोलॉजी (Car Technology) के मामले में भी काफी आगे होगी।

सेफ्टी में नहीं होगा कोई समझौता

होंडा सिटी हाइब्रिड हमेशा से सेफ्टी के लिए जानी जाती है। 2026 मॉडल में भी Honda Sensing टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control), लेन असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम और रोड सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे।

6 एयरबैग

इसके अलावा 6 एयरबैग, ABS, स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स भी मिलेंगे। होंडा सिटी हाइब्रिड में पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों ऑप्शन मिलेंगे। हाइब्रिड वेरिएंट करीब 27 kmpl तक का माइलेज दे सकता है, जो इसे सेगमेंट की सबसे किफायती कारों में शामिल करता है।