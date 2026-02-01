Honda Dio 125 X‑Edition:नए ग्राफिक्स के साथ होंडा ने पेश किया स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक वाला स्कूटर, जानें खूबियां और कीमत

Honda Dio 125 X‑Edition : युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर Honda ने अपने पॉपुलर स्कूटर Dio 125 का नया स्पेशल एडिशन X‑Edition पेश किया है। स्कूटर को स्पोर्टी लुक के साथ तैयार किया गया है। स्कूटर का आकर्षक डुअल‑टोन कलर और नए ग्राफिक्स इसे एक अलग पहचान देने का काम करते हैं। यह एडिशन मूल रूप से डियो 125 के H‑Smart वेरिएंट पर आधारित है, लेकिन इसके एक्सटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं।

टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन

स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल/एसएमएस अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी है।

इंजन

यांत्रिक दृष्टि से, एक्स-एडिशन मानक डियो 125 के समान है। इसमें 124 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 8.2 बीएचपी और 10.5 एनएम का उत्पादन करता है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

X‑Edition में डियो 125 के डिजिटल TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी शामिल हैं, जो राइडिंग जानकारी को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसके अलावा यह स्कूटर आइडलिंग स्टॉप सिस्टम, साइड‑स्टैंड इंजन कट‑ऑफ, USB टाइप‑C चार्जिंग पोर्ट, और LED लाइटिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है।